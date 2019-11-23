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Tesla не догонит: электромобиль Zetta начнут выпускать в I квартале 2020 года в России

17:01 23.11.2019 Фото: © Пресс-служба Минпромторга РФ
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Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом по цене 450 тысяч рублей.

Tesla не догонит: электромобиль Zetta начнут выпускать в I квартале 2020 года в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сертификация машины находится на финальном этапе

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta — прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.

Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Как ранее сообщала «Российская газета», стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.

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От редакции

Купили бы?

Фима, 23 ноября 2019 17:21
Очередной ё-мобиль, однако !
Аноним, 23 ноября 2019 18:25
надо смотреть на емкость батареи и тогда решать.
без этого параметра ответить на вопрос о покупки электички в сибири смысла не имеет
Поросёнок Пётр, 23 ноября 2019 19:08
Габариты: 1600 × 3030 × 1760 мм
Тип батареи: LiFePO4 или Li-NiCoM (GE Power)
Ёмкость батареи: 10-32 кВт/ч
Пробег на одном заряде: 200−560 км (в зависимости от ёмкости батареи)
Снаряжённая масса: 486−708 кг (в зависимости от емкости батареи).
Общий крутящий момент: передний привод — 1050 Нм, полный привод — 1750 Нм.
Максимальная скорость: 120 км/ч (ограничена контроллером).
Размер багажника: 180 литров.
Аноним, 23 ноября 2019 19:18
А заряди морозы -30(хотя бы)и всё сдулся горбунок!!!Помню несколько лет назад от выборной до толмачево тролейбус запускали на "литий ионных",смешно было наблюдать за его корявым передвижением(бедный водила периодически накидывал "рога"на провода,чтоб зарядить аккумулятор,простывая при этом и уставая),растащили миллиарды,орали ух создали ноу хау,и ГДЕ ТОТ ТРОЛЛЕЙБУС?Дак вот он!!!только маааленькай!!!
Гость, 23 ноября 2019 19:20
Вот тоже с этими "электричками"! Да ещё в Сибири! Осень-зима-весна нужна печка, летом климат. Те же тойота-примусы особо и не экономят бензин, вон солярис 1,4л и то экономнее: расходует 5-5,2л на 100км. А ниссан-лифчик за зиму гробит ёмкость аккума почти на 40%! Заряжаться опять же пока не удобно. ТЫчки для быстрого заряда поискать, а медленный 5-6 часов. Замена батареи на этих мелких - $3800-6000, понадобится через 3-5 лет. Тесла стоит безумных денег! Дорого и горит часто. И чёёё?!
Аноним, 23 ноября 2019 20:00
От твердят "эстеты"солярис и логан "дрова","овосчи",а ведь на 15 в новосиб.и обратно ну очень приятно для бюджета,и в тепле,светле,а црв-хороша,но за тот же маршрут 22-25,а зачастую то же самое "одно тело"перемещалось из пункта А в пункт Б...Деловые люди считают деньги.
Аноним, 23 ноября 2019 19:24
У нас уже телефон сотовый выпустили. Это тот же финт.
Гость, 23 ноября 2019 19:50
Да это ещё со старых времён повелось: разрабатывать-разрабатывать, подключая НИИ,СОАН, Академию наук, а потом купить итальянский/китайский завод - и фсёёё!

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