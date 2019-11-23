Tesla не догонит: электромобиль Zetta начнут выпускать в I квартале 2020 года в России

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta — прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.
Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.
Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Как ранее сообщала «Российская газета», стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.
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Тип батареи: LiFePO4 или Li-NiCoM (GE Power)
Ёмкость батареи: 10-32 кВт/ч
Пробег на одном заряде: 200−560 км (в зависимости от ёмкости батареи)
Снаряжённая масса: 486−708 кг (в зависимости от емкости батареи).
Общий крутящий момент: передний привод — 1050 Нм, полный привод — 1750 Нм.
Максимальная скорость: 120 км/ч (ограничена контроллером).
Размер багажника: 180 литров.