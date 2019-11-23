Tesla не догонит: электромобиль Zetta начнут выпускать в I квартале 2020 года в России

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом по цене 450 тысяч рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сертификация машины находится на финальном этапе

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta — прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.

Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Как ранее сообщала «Российская газета», стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.