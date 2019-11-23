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Тестостерон: какие продукты снижают уровень гормона у мужчин

17:15 23.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Употребление в пищу слишком большого количества определенных продуктов может вызвать гормональный дисбаланс, что затруднит правильное использование гормонов вашим организмом.

Тестостерон: какие продукты снижают уровень гормона у мужчин
Мужчинам следует избегать этих 5 продуктов – они снижают тестостерон

Пища, которую вы едите, может влиять на гормоны, например, тестостерон. Это особенно критично для мужчин. Употребление в пищу слишком большого количества определенных продуктов может вызвать гормональный дисбаланс, что затруднит правильное использование гормонов вашим организмом.
Алкоголь
В исследовании, опубликованном в журнале Current Dru Abuse Review, ученые обнаружили, что регулярное употребление алкоголя (особенно в течении длительного времени) может снизить уровень тестостерона у мужчин. Исследователи также предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя может, напротив, повысить уровень тестостерона у женщин.

Десерты и выпечка
Исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что употребление в пищу продуктов «западного стиля питания», таких как хлеб, выпечка и десерты, связано с низким уровнем общего тестостерона у мужчин из Тайваня.
Продукты из сои
Соевые продукты, такие как тофу, содержат фитоэстрогены — соединения, которые действуют аналогично эстрогенам. Их влияние на организм до сих пор не изучено до конца, как в отношении женщин, так и в отношении мужчин.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале German Medical Science , чувствительность груди и концентрация эстрогена вернулись к норме после того, как участники мужского пола прекратили употреблять сою.
Молоко
«Если вы хотите повысить уровень тестостерона, избегайте молочных продуктов, тем более что коровье молоко может содержать синтетические или натуральные гормоны, которые могут влиять на уровень тестостерона». – пишет издание Health.News.

Источник: МедикФорум

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