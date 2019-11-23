Почему россиянки стареют раньше китаянок?

По мнению китайского журналиста, даже несмотря на то, что для женитьбы на русской девушке не нужен «выкуп», многие молодые китайцы отказываются от идеи межнационального брака из-за того, что русские женщины стареют быстрее, чем китаянки.

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Что приходит вам на ум в первую очередь, когда речь идет о России? Девушки, крепкий алкоголь, «воинственный народ»? Кажется, такое первое впечатление о России возникает у многих, но ее притягательная сила далеко не ограничивается этим.

Россия богата туристическими ресурсами. Красная площадь, величественный Кремль и другие достопримечательности Москвы уже давно известны всему миру. Санкт-Петербург — элегантный и романтичный город. Спокойная широкая река Нева и перекрещивающиеся старые каналы образуют водную сеть города. Санкт-Петербург известен своими неповторимыми мостами, поэтому его называют «Северной Венецией».

Женщины стареют независимо от страны, в которой они живут. Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее. Есть на это какая-то причина?

После свадьбы женщины большую часть времени и сил отдают мужу и детям, и не следят за своей внешностью так, как это было раньше. На самом деле, не только русские красавицы, но и многие девушки вокруг нас кардинально меняются после свадьбы.

Всем известно, что Россия находится в Северном полушарии, поэтому там холодно круглый год. Россияне в условиях такого климата, как и жители северо-восточного Китая, привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами. Конечно же, важной частью является алкоголь, в то время как растительная пища очень редко можно встретить на русском столе.

Самым важным фактором является генетика. Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет.

На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни. Если держать себя в форме в течение длительного времени и вместо жареной еды и жирного мяса отдавать предпочтение овощам, фруктам, рыбе и курице, и при этом готовить самим, то набрать лишний вес будет сложнее.

На северо-востоке Китай граничит с Россией, поэтому смешанные браки между русскими и китайцами не являются редкостью. В России женское население преобладает над мужским, и правительство в какой-то степени поддерживает такие межнациональные браки.

Тем не менее даже несмотря на то, что для женитьбы на русской девушке не нужен «выкуп», многие молодые люди все-же отказываются от идеи межнационального брака из-за того, что русские женщины стареют быстрее, чем китаянки.

Источник: ИноСМИ