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Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме

17:34 23.11.2019 Фото: www.pexels.com
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«Есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — говорит депутат Андрей Макаров. Ни инвестиции, ни рост доходов, по мнению депутата, не обсуждаются в стране.

Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме
По словам депутата, основой спроса являются не отрицательные ставки в банках, а рост доходов населения

В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.

«Если раньше действовали такие механизма, как ВТО и международное право, то сегодня эти механизмы деформированы, а международное право сведено на нет, — сказал Макаров. — Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку».

Глава бюджетного комитета отметил, что денежно-кредитная политика не в состоянии обеспечить экономический рост, а может только предотвратить экономическую катастрофу.

«Есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — подчеркнул он.

По словам депутата, основой спроса являются не отрицательные ставки в банках, а рост доходов населения. При этом проблемы повышения доходов граждан и улучшения инвестиционного климата в стране не обсуждаются должным образом, заключил Макаров.

Источник: Парламентская газета

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От редакции

Грядет?

Гость, 23 ноября 2019 18:58
"А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…" (С)
Гость, 23 ноября 2019 19:03
Чтобы заработало производство, сбыт, экономика, надо опереться на платёжеспособный спрос СВОЕГО населения! У китайцев получилось именно этим путём! А нашЫ чЮдо-экономисты от либерастии фсё ждут "из-за бугра" каких-то несметных инвестицЫй, из поколения в поколение! Ну и где они?! Нужно обеспечить людей работой и достойными зарплатами - а "эти" фсё мечтают, как "рука рынка сама фсё организует и устроит!" Когда уже разгонят эту секту рыночных дебилофф?!
Аноним, 23 ноября 2019 19:33
Перевод с языка чертей на русский - политика ( власть) перегнула палку во всех отношениях, то есть когда доля естественных. Монополий сожрала 50% рынка - быдло это оплатило, когда ещё половину от этого сожрали нулевые ставки и дотации это тоже быдло оплатило, но когда рядовым людоедам сказали сожрать все и принести деньги - читайте заповеди
Аноним, 23 ноября 2019 19:48
Власть передают"по наследству",далеко не умные отцы,еще более тупым детям...а те делают "лицо"и обладая поддержкой всемогущих пап,нагибают народ и профукивают наследие СССР,и ресурсы прихватизированные.Школа кадров успешно сдохла(да и кому н они нужны эти кадры),стойкое ощущение,что страна живет на РОТАЦИИ,сколько осталось наверняка знают экономисты-аналитики,они и станут теми "последними"кто хорошо смеётся...

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