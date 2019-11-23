Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме

«Есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — говорит депутат Андрей Макаров. Ни инвестиции, ни рост доходов, по мнению депутата, не обсуждаются в стране.

По словам депутата, основой спроса являются не отрицательные ставки в банках, а рост доходов населения

В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.

«Если раньше действовали такие механизма, как ВТО и международное право, то сегодня эти механизмы деформированы, а международное право сведено на нет, — сказал Макаров. — Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку».

Глава бюджетного комитета отметил, что денежно-кредитная политика не в состоянии обеспечить экономический рост, а может только предотвратить экономическую катастрофу.

«Есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — подчеркнул он.

По словам депутата, основой спроса являются не отрицательные ставки в банках, а рост доходов населения. При этом проблемы повышения доходов граждан и улучшения инвестиционного климата в стране не обсуждаются должным образом, заключил Макаров.

Источник: Парламентская газета