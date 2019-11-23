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Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» выполнит бразильский самолет ВС Embraer 170 всего за 1930 рублей

18:09 23.11.2019 Фото: Авиапредприятие "Алтай"
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Рейс будет выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Вылет из Барнаула — в 18.55. Продолжительность полета — около 50 минут.

Авиарейс Барнаул Новосибирск выполнит бразильский самолет ВС Embraer 170 всего за 1930 рублей
Компания S7 Airlines 22 ноября открыла продажу билетов на регулярный рейс Барнаул — Новосибирск

Компания S7 Airlines 22 ноября открыла продажу билетов на регулярный рейс Барнаул — Новосибирск. Он будет выполняться пять раз в неделю на самолете марки ВС Embraer 170, разработанном в начале 2000-х годов одноименной бразильской компанией, пишет Алтапресс.
Рейс будет выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Вылет из Барнаула — в 18.55. Стоимость билета — 1930 рублей. Продолжительность полета — около 50 минут.

В авиапредприятии «Алтай» отмечают, что рейс «Барнаул — Новосибирск» хорошо стыкуется с дальнейшим вылетом из аэропорта Толмачева в Москву, Санкт-Петербург, а также с международными рейсами.

Бразильский самолет ВС Embraer 170 вмещает 78 пассажиров. По данным сайта airlines-inform, является самым маленьким самолетом из семейства Embraer. Эксплуатируется в авиакомпаниях всего мира с 2004 года, в основном на коротких маршрутах.

Среди тех, кто использует ВС Embraer 170 на своих рейсах, есть такие авиакомпании, как Delta Airlines, Alitalia, Airnorth, AeroMexico, Saudia.

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От редакции

Будете летать?

Аноним, 23 ноября 2019 19:07
Все бы ничего,НО,50 минут,это медленно(300 км/ч примерно),это не главное,1930р.-это примерно 40 литров бензина(малолитражке на 450 км.пути)и это от дома до места визита и обратно,то есть такси до аэропорта и обратно,а так же по городам до мест назначения это дополнительные расходы...Неудобно,багажа не прихватить,неудобно.А га авто еще 4 человека проедут "на халяву".

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