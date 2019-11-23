Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» выполнит бразильский самолет ВС Embraer 170 всего за 1930 рублей

Рейс будет выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Вылет из Барнаула — в 18.55. Продолжительность полета — около 50 минут.

Компания S7 Airlines 22 ноября открыла продажу билетов на регулярный рейс Барнаул — Новосибирск

Компания S7 Airlines 22 ноября открыла продажу билетов на регулярный рейс Барнаул — Новосибирск. Он будет выполняться пять раз в неделю на самолете марки ВС Embraer 170, разработанном в начале 2000-х годов одноименной бразильской компанией, пишет Алтапресс.

Рейс будет выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Вылет из Барнаула — в 18.55. Стоимость билета — 1930 рублей. Продолжительность полета — около 50 минут.

В авиапредприятии «Алтай» отмечают, что рейс «Барнаул — Новосибирск» хорошо стыкуется с дальнейшим вылетом из аэропорта Толмачева в Москву, Санкт-Петербург, а также с международными рейсами.



Бразильский самолет ВС Embraer 170 вмещает 78 пассажиров. По данным сайта airlines-inform, является самым маленьким самолетом из семейства Embraer. Эксплуатируется в авиакомпаниях всего мира с 2004 года, в основном на коротких маршрутах.

Среди тех, кто использует ВС Embraer 170 на своих рейсах, есть такие авиакомпании, как Delta Airlines, Alitalia, Airnorth, AeroMexico, Saudia.