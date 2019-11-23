Найден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит

Дедушка называет себя Геннадием

Найден дедушка 23.11.19 в 11:30 на вид 75 лет, говорит, что его зовут Геннадий, но похоже, что у него амнезия, где живет, откуда пришел не помнит, нашли его около дома 4 по ул. Красноармейская. Дедушку доставили в неврологическое отделение на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.