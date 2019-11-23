Найден дедушка 23.11.19 в 11:30 на вид 75 лет, говорит, что его зовут Геннадий, но похоже, что у него амнезия, где живет, откуда пришел не помнит, нашли его около дома 4 по ул. Красноармейская. Дедушку доставили в неврологическое отделение на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.
Найден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
19:00 23.11.2019
Дедушку доставили в неврологическое отделение на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.
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От редакции
Помогите дедушке!
БердскНайден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
19:00 23-11-2019
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