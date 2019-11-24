Почему рак трудно лечить?

Ученые выяснили причину трудности лечения рака

Американские ученые пришли к выводу, что раковые клетки труднее поддаются лечению из-за кольцевых молекул внехромосомной ДНК. Результаты исследований экспертов были опубликованы в журнале Nature.

Как выяснилось, кольцевая ДНК в большом количестве встречается в раковых клетках у онкобольных людей и способствует агрессивности опухоли. Также ученые отметили, что она играет ключевую роль в развитии опухоли.

Исследователи добавили, что внехромосомная ДНК содержится лишь в половине случаев заболеваний. С этой формой ДНК раковые клетки образуют при делении сразу несколько копий онкогенов, из-за чего опухоль быстрее эволюционирует, что помогает ей приспосабливаться к лечению.

Источник: ren.tv