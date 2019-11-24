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Здоровье / Общество

Почему рак трудно лечить?

16:23 24.11.2019 Фото: Pixabay
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Американские ученые пришли к выводу, что раковые клетки труднее поддаются лечению из-за кольцевых молекул внехромосомной ДНК.

Почему рак трудно лечить?
Ученые выяснили причину трудности лечения рака
Сюжет: Онкология
Почему рак трудно лечить?

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Американские ученые пришли к выводу, что раковые клетки труднее поддаются лечению из-за кольцевых молекул внехромосомной ДНК. Результаты исследований экспертов были опубликованы в журнале Nature.

Как выяснилось, кольцевая ДНК в большом количестве встречается в раковых клетках у онкобольных людей и способствует агрессивности опухоли. Также ученые отметили, что она играет ключевую роль в развитии опухоли.

Исследователи добавили, что внехромосомная ДНК содержится лишь в половине случаев заболеваний. С этой формой ДНК раковые клетки образуют при делении сразу несколько копий онкогенов, из-за чего опухоль быстрее эволюционирует, что помогает ей приспосабливаться к лечению.

Источник: ren.tv

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