Кредитная кабала: Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

39,5 млн жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. Это более половины (54%) работающего населения страны.

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков направляла на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, следует из расчетов Минэкономразвития. В планах ведомства — радикальное снижение этой доли в следующие пять лет.

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков. Такие оценки приводятся в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития (есть у РБК).

Ранее глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. Его точку зрения поддерживали в Минфине.

Что такое ПДН

Показатель долговой нагрузки — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам к доходу клиента. С 1 октября его обязаны рассчитывать все банки и микрофинансовые организации при выдаче необеспеченных ссуд и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. ЦБ ввел для банков коэффициенты, которые вынуждают их создавать больше резервов при одобрении ссуд гражданам с высоким уровнем ПДН. За счет этой меры регулятор рассчитывает замедлить рост сегмента необеспеченного кредитования. В годовом выражении потребкредитование в октябре выросло на 19,8%, сообщал ЦБ.

Насколько закредитованы россияне

В документе Минэкономразвития нет сведений в абсолютном выражении о количестве граждан с ПДН выше 50% и о том, как проводились расчеты. В пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев.

Ранее ЦБ сообщал, что 39,5 млн жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. Это более половины (54%) работающего населения страны. Банк России не давал оценок портфеля действующих кредитов, но в ответ на запрос РБК привел статистику новых выдач клиентам с разным уровнем долговой нагрузки. В третьем квартале 2019 года 46% необеспеченных кредитов предоставлялись клиентам с ПДН выше 50%, сообщил представитель Банка России.

По подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке, доля заемщиков с ПДН выше 50% на 1 октября составляла всего 13,4%. Это примерно 6,5 млн человек более чем из 50 млн заемщиков банков и МФО, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Оценки министерства кажутся несколько завышенными, говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Он отмечает, что уровень долговой нагрузки заемщиков сильно отличается по регионам. «Мы полагаем, что реальная доля заемщиков с ПДН выше 50% в 2018 году составляла около 23–25%, а к концу 2019 года приблизилась к 30%», — заключает эксперт.

Финансовая нагрузка различается в зависимости от сегмента кредитования, отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «В целом по рынку самая высокая долговая нагрузка — в сегментах кредитов наличными и кредитных карт, где велика доля заемщиков с невысокими доходами», — поясняет он.

Если ежемесячные платежи по кредитам превышают половину дохода — это еще не показатель серьезной закредитованности человека, утверждает представитель ЦБ. «Среди заемщиков с ПДН более 50% присутствуют клиенты банков с относительно высоким уровнем доходов, у которых остается существенная сумма средств после обслуживания обязательств по кредиту. В связи с этим для оценки уровня закредитованности заемщиков также необходимо смотреть на то, какую часть дохода заемщик направляет на повседневные нужды, а какая часть средств может быть направлена на обслуживание кредита», — заключает он.

Плохих заемщиков почти не останется

В проекте документа указаны не только оценки текущей закредитованности россиян, но и целевые показатели (KPI), которые могут быть утверждены на заседании правительственной комиссии в декабре.

В планах Минэкономразвития — значительно сократить долю граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по кредитам более половины своего дохода (на 10 п.п. ежегодно). Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а 2023–2024 годах — закрепиться на уровне 10%.

В ЦБ не уточнили, есть ли у регулятора какие-либо плановые показатели, как снизить долю закредитованных заемщиков.

Радикально сократить уровень закредитованности населения не так просто, считает Гришунин: для этого в первую очередь нужны рост реальных доходов населения и повышение финансовой грамотности, «которая до сих пор находится на весьма низком уровне».

«Снижать долю закредитованных граждан на 10 п.п. ежегодно можно или фантастическим ростом доходов, или резким снижением ставок, или прямыми запретами», — подчеркивает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Показатель достижим, если, например, полностью запретить банкам выдавать кредиты заемщикам с ПДН выше 50% или даже 40%, рассуждает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. «Планы по снижению долговой нагрузки больше напоминают некие целевые уровни, чем реально достижимые показатели», — полагает он.

Прямые запреты уже обсуждаются

В проекте Минэкономразвития нет перечня мер, за счет которых может снизиться доля закредитованных заемщиков. Однако среди запланированных мероприятий — принятие поправок в законодательство, которые дадут ЦБ полномочия вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. Предполагается, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.

Ранее регулятор сам попросил о таких полномочиях. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать этот вопрос до 2 декабря. Количественные ограничения — инструмент, который должен быть в арсенале Банка России, заявил РБК представитель регулятора. «В случае получения полномочий Банк России сначала провел бы тщательную калибровку данных мер. Важно найти правильный баланс между сохранением финансовой доступности и ограничением рисков и для финансовых институтов, и для самих граждан», — добавил он.

Действующие требования ЦБ к расчету долговой нагрузки клиентов уже достаточно жесткие, говорит представитель ВТБ. «Дальнейшие изменения могут быть целесообразны только после оценки эффекта от нынешних ограничений», — подчеркивает он.

Прямые запреты в сегменте кредитования могут не понадобиться, считает Алексей Волков. По его словам, указания по расчету ПДН приведут к сокращению выдач именно в сегменте закредитованных заемщиков.

Более жесткие ограничения будут применяться, только если в среднесрочной перспективе уже принятые меры не дадут достаточного эффекта, говорит старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Цели Минэкономразвития на 2021 год аналитик называет «амбициозными, но в целом достижимыми». «Долгосрочная цель в 10% — это всего лишь индикатор, сейчас нет смысла оценивать шансы ее достижения, поскольку на горизонте трех—пяти лет многое может измениться. В частности, если удастся повысить доходы населения, то, возможно, и умеренно высокие показатели ПДН (скажем, 50–60%) не будут выглядеть слишком уж драматично», — пояснила Ульянова.

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