Любовник утопил девушку в Байкале и инсценировал ее падение со скалы

После этого для инсценировки несчастного случая в виде падения с обрыва обвиняемый переместил тело погибшей к основанию скалистого берега высотой 15 метров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Усолье-Сибирское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), сообщает сайт СК РФ.

По версии следствия, 8 сентября 2018 года обвиняемый привез в поселок Листвянка Иркутского района девушку, состоящую с ним в дружеских, доверительных отношениях. Находясь на берегу озера Байкал, молодой человек с целью невозвращения ей долга, действуя из корыстных побуждений, нанес последней несколько ударов твердым предметом по голове и телу, затем погрузил голову потерпевшей в воду и удерживал до наступления смерти. После этого для инсценировки несчастного случая в виде падения с обрыва обвиняемый переместил тело погибшей к основанию скалистого берега высотой 15 метров.

В результате грамотно спланированной работы следователей CК России и сотрудников полиции был задержан житель города Усолье-Сибирское. Следствием установлено, что обвиняемый являлся водителем потерпевшей, имел с ней близкие отношения.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с совершением преступления в условиях неочевидности, активными мерами обвиняемого по его сокрытию, в том числе путем инсценировки несчастного случая, проведением 12 судебных экспертиз, включая две сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, а также проведением комплекса следственных действий по проверке показаний обвиняемого.

На протяжении всего времени обвиняемый противодействовал следствию, препятствовал в сборе доказательств. Лицами из числа окружения обвиняемого в средствах массовой информации активно освещался ход расследования уголовного дела, в том числе с распространением сведений, компрометирующих следователей СКР, свидетелей и потерпевших по уголовному делу, тем самым оказывалось активное психологическое воздействие на последних.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.