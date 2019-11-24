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Здоровье / Общество

Дожились: Лечение и лекарства в кредит продают в аптеках Москвы

16:06 24.11.2019 Фото: pxhere.com
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Кредит под 23% годовых можно оформить прямо в аптеке. Председатель Фармацевтической ассоциации Петербурга и Северо-Запада Татьяна Зайченко отнеслась к идее негативно, сказав, что это способ нажиться на больных людях.

Дожились: Лечение и лекарства в кредит продают в аптеках Москвы
Если человек в конкретный момент не может найти средств на покупку лекарства, то сомнительно, что потом он сможет их вовремя вернуть

Сеть аптек «Самсон-фарма» совместно с МТС-банком запустили новую систему кредитования. Взять потребительский кредит под 23% годовых можно прямо в аптеке, сумма от 3000 до 300 000 рублей. По словам авторов идеи, кредит может выручить в тех случаях, когда необходима большая сумма на срочное лечение. Однако далеко не все считают этот проект удачным.

«Это же система микрозаймов, потом еще придумают под залог деньги давать. Если человек в конкретный момент не может найти средств на покупку лекарства, то я сомневаюсь, что потом он сможет их вовремя вернуть. Кроме того, есть лекарства, на которые никаких кредитов не хватит. Например, когда годовой курс стоит несколько десятков, а иногда и сотен миллионов», – сказал главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.

Председатель Фармацевтической ассоциации Петербурга и Северо-Запада Татьяна Зайченко отнеслась к идее негативно, сказав, что это способ нажиться на больных людях. Кроме того, она вспомнила опыт развитых стран, например Финляндии, где аптеки датируются государством. А ставка 23% ей показалась слишком высокой.

«Хорошая ставка, ничего не скажешь. Как можно так наживаться на больных людях? Аптеки, прежде всего, — социальные объекты. Сейчас их смешали с торговлей настолько, что дальше некуда — все эти торговые уловки в принципе для нас не подходят».
Источник: МедикФорум
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