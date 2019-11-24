23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла

00:44 24.11.2019 Фото: irksib.ru/vk.com
0

Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена

Мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих в субботу попал в ДТП, в результате которого погибла его жена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — сообщил источник.

В свою очередь источник в областных органах власти сообщил ТАСС, что состояние Юрия Кариха не является тяжелым, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб грудной клетки. «Он [Карих] сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Вице-мэр города Елена Абрамова подтвердила ТАСС, что Карих попал в аварию. «Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть», — сказала Абрамова.

По ее словам, по уставу города в случае отсутствия по каким-либо причинам главы муниципалитета его обязанности исполняет вице-мэр. «Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек и вернется после определенных процедур на свое рабочее место», — подчеркнула Абрамова.

Между тем глава города Черемхово Вадим Семенов сообщил, что Юрий Карих чувствует себя нормально, подозрение на инфаркт не подтвердилось. «Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование. Его госпитализировали, он находится в травмацентре города Черемхово, мы его привезли сюда… Я только что с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя нормально», — сообщил Семенов.

В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна ТАСС сообщили, что ДТП произошло после 21 часа по местному времени. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха, она погибла.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что стало причиной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла
00:44 24-11-2019
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла
Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске
00:32 24-11-2019
Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске
"Терзать и трясти" чиновников призвал Путин членов "Единой России" 4
22:25 23-11-2019
БердскНайден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
19:00 23-11-2019
Найден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
Авиарейс "Барнаул-Новосибирск" выполнит бразильский самолет ВС Embraer 170 всего за 1930 рублей 2
18:09 23-11-2019
Авиарейс
Жена наставила рога: 1,6 % детей не знают своего биологического отца
18:01 23-11-2019
Жена наставила рога: 1,6 % детей не знают своего биологического отца
Как получить досрочную пенсию при потере работы?
17:50 23-11-2019
Как получить досрочную пенсию при потере работы?
Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме 6
17:34 23-11-2019
Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме
Почему россиянки стареют раньше китаянок? 1
17:25 23-11-2019
Почему россиянки стареют раньше китаянок?
Тестостерон: какие продукты снижают уровень гормона у мужчин
17:15 23-11-2019
Тестостерон: какие продукты снижают уровень гормона у мужчин