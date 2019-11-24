Рабочий погиб при пожаре на СТО «Галактика» на площадке «Веги» в Бердске

34-летний сторож насмерть отравился угарным газом. Огонь не только уничтожил обшивку и ворота станции техобслуживания, но и повредил стоявшие внутри автомобили.

Пожарные потушили огонь в СТО за 2 часа

В Бердске в ночь на субботу произошло возгорание в СТО «Галактика», сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

23 ноября в 04:10 в Бердске произошло возгорание в СТО, расположенном по адресу: ул. Ленина, 89/7 (это бывшая площадка радиозавода «Вега»).

-В результате пожара огнем повреждены ворота изнутри, обшивка стен, от воздействия высокой температуры повреждены автомобили. Стены СТО закопчены по всей площади. В 06:10 произошла полная ликвидация пожара. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы, — рассказали в спасательном ведомстве.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в пожаре погиб 34-летний рабочий станции техобслуживания. Предположительно, он спал и отравился угарным газом. По факту смерти сторожа проводится проверка с участием дознавателей отдела надзорной деятельности и правоохранителей. По предварительным данным, причиной пожара стала топящаяся печь рядом с обшитыми деревом воротами.