24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Рабочий погиб при пожаре на СТО «Галактика» на площадке «Веги» в Бердске

14:09 24.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

34-летний сторож насмерть отравился угарным газом. Огонь не только уничтожил обшивку и ворота станции техобслуживания, но и повредил стоявшие внутри автомобили.

Рабочий погиб при пожаре на СТО Галактика на площадке Веги в Бердске
Пожарные потушили огонь в СТО за 2 часа

В Бердске в ночь на субботу произошло возгорание в СТО «Галактика», сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

23 ноября в 04:10 в Бердске произошло возгорание в СТО, расположенном по адресу: ул. Ленина, 89/7 (это бывшая площадка радиозавода «Вега»).

-В результате пожара огнем повреждены ворота изнутри, обшивка стен, от воздействия высокой температуры повреждены автомобили. Стены СТО закопчены по всей площади. В 06:10 произошла полная ликвидация пожара. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы, — рассказали в спасательном ведомстве.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в пожаре погиб 34-летний рабочий станции техобслуживания. Предположительно, он спал и отравился угарным газом. По факту смерти сторожа проводится проверка с участием дознавателей отдела надзорной деятельности и правоохранителей. По предварительным данным, причиной пожара стала топящаяся печь рядом с обшитыми деревом воротами.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не соблюдали требования безопасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРабочий погиб при пожаре на СТО "Галактика" на площадке "Веги" в Бердске
14:09 24-11-2019
Рабочий погиб при пожаре на СТО
Два водителя погибли в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском
13:31 24-11-2019
Два водителя погибли в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла
00:44 24-11-2019
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена погибла
Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске 2
00:32 24-11-2019
Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске
"Терзать и трясти" чиновников призвал Путин членов "Единой России" 13
22:25 23-11-2019
БердскНайден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
19:00 23-11-2019
Найден дедушка Геннадий в Бердске. Кажется, ничего не помнит
Авиарейс "Барнаул-Новосибирск" выполнит бразильский самолет ВС Embraer 170 всего за 1930 рублей 9
18:09 23-11-2019
Авиарейс
Жена наставила рога: 1,6 % детей не знают своего биологического отца
18:01 23-11-2019
Жена наставила рога: 1,6 % детей не знают своего биологического отца
Как получить досрочную пенсию при потере работы?
17:50 23-11-2019
Как получить досрочную пенсию при потере работы?
Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме 10
17:34 23-11-2019
Грядет тяжелейший экономический кризис. Обещают в Госдуме