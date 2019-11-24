Не вернулся с прогулки: Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом

В вечернее время подростки разошлись по домам. Однако домой 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно.

Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом

21 ноября 2019 года в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области пропал 12 летний мальчик. В поисках ребенка принимают участие наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», добровольцы, сообщает сайт СК РФ.

Как сообщалось ранее, 21 ноября 2019 года в вечернее время мальчик вместе с двумя приятелями гулял по территории села. В вечернее время подростки разошлись по домам. Однако домой 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Проводятся комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения ребенка. Поисковые мероприятия ведутся непрерывно. Проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, производятся допросы родственников мальчика, учащихся и педагогического состава школы, где обучается ребенок. Расследование уголовного дела продолжается.