Умер пилот самолета рейса «Москва-Анапа» после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК.

После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили РИА Новости, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна.



Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.«Аэрофлот» выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказали в пресс-службе.После дозаправки самолет продолжил рейс.