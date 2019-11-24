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Умер пилот самолета рейса «Москва-Анапа» после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

16:44 24.11.2019 Фото: Pixabay
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Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Умер пилот самолета рейса Москва Анапа после экстренной посадки в Ростове на Дону
Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК.
После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили РИА Новости, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна.

Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
«Аэрофлот» выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказали в пресс-службе.
После дозаправки самолет продолжил рейс.

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