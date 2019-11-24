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Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?

17:05 24.11.2019 Фото: www.pexels.com
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ПФР предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат.

Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
Сейчас маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов

Читатели «Российской газеты» интересуются: а индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
Как сообщили «РГ» в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат.
При этом председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. «Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже «стали отставать от жизни», — считает сенатор. Впрочем, тенденции к расширению материнских денег уже налицо. Так, правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи. «Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок», — сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. «Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома», — уточнил глава ведомства.

А на днях ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, как уточнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. «Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком. Во всех этих случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг», — отметили в ПФР. При этом если до 2018 года маткапиталом можно было расплачиваться за услуги садиков только после достижения ребенком 3-летнего возраста, то в 2018 году в программу материнского (семейного) капитала были внесены изменения, давшие возможность направить средства сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка.
Однако закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями. А также на воспитателей — индивидуальных предпринимателей. Хотя частные садики по большей части и создаются в форме ИП.

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания.

Источник: РГ

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