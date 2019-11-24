24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева

17:20 24.11.2019 Фото: Ерлана Байжанова
1 0

Академик прилетел в ночь на 24 ноября из Объединенных Арабских Эмиратов, где был на конференции. Предполагают, что семья Асеева незаконно получила коттедж стоимостью 67 млн рублей путем сомнительной сделки.

Силовики обыскивают коттедж экс главы СО РАН Александра Асеева
ФСБ и СКР проводят обыск в коттедже академика Асеева

Сегодня, 24 ноября, сотрудники ФСБ России и регионального управления СКР проводят следственные действия в коттедже на ул. Мальцева, 16, где проживает бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев.

Как стало известно «Родным берегам» от источника в правоохранительных органах, обыски и изъятия документов связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского, которому предъявили обвинение по ст. по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Академик прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов сегодня ночью, где был на конференции. «Перед началом следственных действий академик и его супруга препятствовали их проведению и оскорбляли сотрудников», – рассказал источник.

«В 2014 году подозреваемый (Эдуард Скубневский), замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушение действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН (Александр Асеев) на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН (Ольга Асеева). В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей», – сообщал СКР.

У коттеджа стоят машины, на одной из них надпись «Следственный комитет Российской Федерации».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коттедж придется вернуть?

екатерина, 24 ноября 2019 18:55
НВР:Если заплатит,подмажет,договорится с нужными людьми или есть компромат на вышестоящих господ-то коттедж останется хозяину.А если Асеев пожадничает или знает много=отберут домик и отправят к родственникам на небеса.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева 1
17:20 24-11-2019
Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева
Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
17:05 24-11-2019
Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
Умер пилот самолета рейса "Москва-Анапа" после экстренной посадки в Ростове-на-Дону 1
16:44 24-11-2019
Умер пилот самолета рейса
Не вернулся с прогулки: Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом
16:37 24-11-2019
Не вернулся с прогулки: Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом
Последние тренды в мире обоев
16:32 24-11-2019
Последние тренды в мире обоев
Заживем припеваючи: Три рецепта роста экономики России 4
16:28 24-11-2019
Заживем припеваючи: Три рецепта роста экономики России
Почему рак трудно лечить?
16:23 24-11-2019
Почему рак трудно лечить?
Любовник утопил девушку в Байкале и инсценировал ее падение со скалы
16:21 24-11-2019
Любовник утопил девушку в Байкале и инсценировал ее падение со скалы
Как и когда можно снять деньги со счета эскроу
16:14 24-11-2019
Как и когда можно снять деньги со счета эскроу
Сниффинг или токсикомания: какие признаки выдадут, что ребенок нюхает газ
16:10 24-11-2019
Сниффинг или токсикомания: какие признаки выдадут, что ребенок нюхает газ