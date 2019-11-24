Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева

Академик прилетел в ночь на 24 ноября из Объединенных Арабских Эмиратов, где был на конференции. Предполагают, что семья Асеева незаконно получила коттедж стоимостью 67 млн рублей путем сомнительной сделки.

ФСБ и СКР проводят обыск в коттедже академика Асеева

Сегодня, 24 ноября, сотрудники ФСБ России и регионального управления СКР проводят следственные действия в коттедже на ул. Мальцева, 16, где проживает бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев.

Как стало известно «Родным берегам» от источника в правоохранительных органах, обыски и изъятия документов связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского, которому предъявили обвинение по ст. по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Академик прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов сегодня ночью, где был на конференции. «Перед началом следственных действий академик и его супруга препятствовали их проведению и оскорбляли сотрудников», – рассказал источник.

«В 2014 году подозреваемый (Эдуард Скубневский), замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушение действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН (Александр Асеев) на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН (Ольга Асеева). В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей», – сообщал СКР.

У коттеджа стоят машины, на одной из них надпись «Следственный комитет Российской Федерации».