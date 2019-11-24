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Трехлетний мальчик упал в котел с супом и через два дня умер

21:53 24.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Трагедия произошла около индийского городка Хайдарабад. О произошедшем в полицию сообщил отец мальчика, который был с ним на торжестве.

Трехлетний мальчик упал в котел с супом и через два дня умер
Трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер

В Индии полиция расследует обстоятельства смерти маленького ребенка во время деревенского торжества.
Во время праздника трехлетний мальчик по имени Суреш играл рядом с местом, где готовилась еда, но упал в котел с готовящимся супом самбар, пишет НТВ.  Трагедия произошла около индийского городка Хайдарабад. О произошедшем в полицию сообщил отец мальчика, который был с ним на торжестве. Ребенок получил серьезные ожоги. Его срочно доставили в больницу, но через два дня он скончался. Идет расследование.

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