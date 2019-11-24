24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Косметолог: россиянки стареют раньше китаянок из-за деформационного типа старения кожи

22:04 24.11.2019 Фото: www.pexels.com
3 1

А у азиаток — мускульный тип старения, при таком типе долгое время сохраняется овал лица, не появляются морщины.

Косметолог: россиянки стареют раньше китаянок из за деформационного типа старения кожи
У азиаток в рационе преобладает рыба и омега-3, а россиянки больше едят жирную пищу, чтобы получать больше энергии и калорий для защиты от холодов

У россиянок и азиаток существует два разных типа старения, поэтому российские женщины стареют быстрее, рассказала РЕН ТВ косметолог-дерматолог Натаэла Гришина.

По ее словам, у россиянок присутствует деформационный тип старения кожи, когда теряется контур лица, появляются носогубные складки и выражения усталости. А у азиаток — мускульный тип старения, при таком типе долгое время сохраняется овал лица, не появляются морщины.

«Это обусловлено типом кожи, в зависимости от того, где женщина проживает и какой образ жизни ведет», — отметила косметолог.

Она подчеркнула, что у азиаток в рационе преобладает рыба и омега-3, а россиянки больше едят жирную пищу, чтобы получать больше энергии и калорий для защиты от холодов.

«Такая разница между рационами существует, это все влияет на состояние кожи, организма и на то, как стареют люди», — подчеркнула Гришина.

Ранее китайский журналист рассказал, что россиянки стареют быстрее китаянок, так как после замужества перестают следить за собой, отдавая все время и силы на семью. Также журналист отметил, что россиянки быстрее стареют из-за климата и углеводной пищи.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда вы заметили морщины у жены?

Гость, 24 ноября 2019 22:06
Лет через 100-150 все будут азиатками и азиатами. Такштааа... Спокойно. товарищи!
Гость, 24 ноября 2019 22:08
"Также журналист отметил, что россиянки быстрее стареют из-за климата и углеводной пищи." А что, рис и доширак, которые с утра до ночи едят азиатки, не углеводы? Да ещё какие!
Гость, 24 ноября 2019 22:13
И ещё азиатки весёлые и спортивные! Как дети! https://www.youtube.com/watch?v=T-uxx64gEaY

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Косметолог: россиянки стареют раньше китаянок из-за деформационного типа старения кожи 3
22:04 24-11-2019
Косметолог: россиянки стареют раньше китаянок из-за деформационного типа старения кожи
Трехлетний мальчик упал в котел с супом и через два дня умер
21:53 24-11-2019
Трехлетний мальчик упал в котел с супом и через два дня умер
БердскБольные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска
20:40 24-11-2019
Больные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска
Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева 3
17:20 24-11-2019
Силовики обыскивают коттедж экс-главы СО РАН Александра Асеева
Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
17:05 24-11-2019
Индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?
Умер пилот самолета рейса "Москва-Анапа" после экстренной посадки в Ростове-на-Дону 1
16:44 24-11-2019
Умер пилот самолета рейса
Не вернулся с прогулки: Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом
16:37 24-11-2019
Не вернулся с прогулки: Четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика под Саратовом
Последние тренды в мире обоев
16:32 24-11-2019
Последние тренды в мире обоев
Заживем припеваючи: Три рецепта роста экономики России 5
16:28 24-11-2019
Заживем припеваючи: Три рецепта роста экономики России
Почему рак трудно лечить? 1
16:23 24-11-2019
Почему рак трудно лечить?