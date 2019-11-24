Косметолог: россиянки стареют раньше китаянок из-за деформационного типа старения кожи

А у азиаток — мускульный тип старения, при таком типе долгое время сохраняется овал лица, не появляются морщины.

У азиаток в рационе преобладает рыба и омега-3, а россиянки больше едят жирную пищу, чтобы получать больше энергии и калорий для защиты от холодов

У россиянок и азиаток существует два разных типа старения, поэтому российские женщины стареют быстрее, рассказала РЕН ТВ косметолог-дерматолог Натаэла Гришина.

По ее словам, у россиянок присутствует деформационный тип старения кожи, когда теряется контур лица, появляются носогубные складки и выражения усталости. А у азиаток — мускульный тип старения, при таком типе долгое время сохраняется овал лица, не появляются морщины.

«Это обусловлено типом кожи, в зависимости от того, где женщина проживает и какой образ жизни ведет», — отметила косметолог.

Она подчеркнула, что у азиаток в рационе преобладает рыба и омега-3, а россиянки больше едят жирную пищу, чтобы получать больше энергии и калорий для защиты от холодов.

«Такая разница между рационами существует, это все влияет на состояние кожи, организма и на то, как стареют люди», — подчеркнула Гришина.

Ранее китайский журналист рассказал, что россиянки стареют быстрее китаянок, так как после замужества перестают следить за собой, отдавая все время и силы на семью. Также журналист отметил, что россиянки быстрее стареют из-за климата и углеводной пищи.