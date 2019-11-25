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Бесплатные объявления Бердска и Искитима

13:21 25.11.2019
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Новые рубрики добавлены в доску объявлений самого читаемого городского сайта «Курьер.Среда.Бердск».

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики:

Услуги:

услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби
Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

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Моё мнение Комментарий Поделиться
аноним, 26 августа 2019 16:40
Хорошая колонка была -продажа жилья!

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