Когда теперь введут новые правила прохождения медосмотра?

Президент заявил, что считает необходимыми дополнительные обследования для водителей, так как они позволяют оценить, принимают ли граждане психотропные вещества

Введение новых правил прохождения медосмотра водителями отсрочили до лета 2020 года. Как сообщается на сайте Минздрава, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой «в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа», устанавливающего эту норму. Согласно новому приказу, опубликованному ведомством, изменения должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. Ранее планировалось, что новые правила, в частности прохождение тестов на наркотики и хронический алкоголизм при получении прав, будут применяться с 22 ноября 2019 года. Накануне во многих российских городах поспешившие получить справки по старым правилам автомобилисты выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры.

Что предлагается изменить при прохождении медосмотра?

Кандидаты в водители и действующие водители, которые хотят обменять права или вернуть их после лишения, для получения документов должны пройти медосмотр и сдать дополнительные анализы. Согласно предыдущему приказу Министерства здравоохранения, обязательными при получении водительского удостоверения с 22 ноября должны были стать тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), кокаин, метадон, бензодиазепины, синтетические катиноны, барбитураты и фенициклидин), которые сейчас проводятся по усмотрению врача-нарколога.

Тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме, — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — и тест на наркотики, согласно выпущенному ранее Минздравом приказу, нужно сдавать обязательно. В случае положительного анализа водителя направляют на дополнительную комиссию в наркологическом диспансере.

Стоимость этих анализов недешевая из-за использования дорогостоящей методики диагностики. Цены различаются в разных регионах, причем разница может быть весьма существенной. В целом оба анализа стоят несколько тысяч рублей. К примеру, в наркодиспансерах Департамента здравоохранения Москвы стоимость теста на присутствие наркотических средств в моче — 1200 рублей, а на уровень CDT в крови — 1600 рублей.

Почему решили отложить введение новых правил?

По словам замглавы ведомства Олега Салагая, перенос правил прохождения медосмотра вызван необходимостью проведения «дополнительного анализа методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Ранее с критикой нового порядка прохождения медосмотра выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что для многих людей в стране подорожание справки может составить почти половину зарплаты. «У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — напомнил он.

Президент заявил, что считает необходимыми дополнительные обследования для водителей, так как они позволяют оценить, принимают ли граждане психотропные вещества. Но, по словам Путина, меры, связанные с обеспечением безопасности миллионов людей на дорогах, следует вводить поэтапно. Как заявил глава государства, в первую очередь следует обеспечить регионы новым отечественным оборудованием для проведения медицинских обследований.

Депутаты Госдумы также раскритиковали приказ Минздрава. Первого зампреда комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова возмутил разброс цен на новые медсправки по регионам — от двух до семи тысяч рублей. «Там, где семь тысяч, это наглая, циничная коммерциализация процесса, что недопустимо, если мы говорим о здоровье и безопасности», — подчеркнул парламентарий.Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в свою очередь, заявил о необходимости заранее оценивать подобные расходы и возможности их компенсации. По словам депутата, подорожание медосмотра не должно ложиться на плечи граждан. По его мнению, следует установить максимальную стоимость медсправки и обосновать использование дорогостоящей методики диагностики. В частности, Говорин считает, что предлагаемый Минздравом тест на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина имеет второстепенный характер, и его нужно применять лишь при трудностях в диагностике алкоголизма.

Источник: АиФ