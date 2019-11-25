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Лучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме

09:00 25.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На форуме наградят стипендиатов главы города и подведут итоги молодежных конкурсов, а также покажут концерт и фильм о деятельности бердского ОДМ.

Лучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме
Различные акции в течение года проводит бердская молодежь

5 декабря во Дворце культуры «Родина» состоится главное молодежное событие года – XIX Форум молодежи Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.

С 14:30 часов в фойе участников ожидают интерактивные площадки и фотозоны. С 15:00 часов – концертная программа, выступления молодых артистов и коллективов Бердска и Новосибирска, награждение стипендиатов главы, победителей городских конкурсов «Молодой лидер — 2019» и «Лучший молодой предприниматель города Бердска», лучших патриотических объединений Бердска, показ фильма об итогах реализации молодежной политики за 2019 год.

Отдел по делам молодежи приглашает на форум всех желающих!

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