Лучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме

5 декабря во Дворце культуры «Родина» состоится главное молодежное событие года – XIX Форум молодежи Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.
С 14:30 часов в фойе участников ожидают интерактивные площадки и фотозоны. С 15:00 часов – концертная программа, выступления молодых артистов и коллективов Бердска и Новосибирска, награждение стипендиатов главы, победителей городских конкурсов «Молодой лидер — 2019» и «Лучший молодой предприниматель города Бердска», лучших патриотических объединений Бердска, показ фильма об итогах реализации молодежной политики за 2019 год.
Отдел по делам молодежи приглашает на форум всех желающих!