«Будешь моей или закопаю»: Ревнивец порезал бывшую возлюбленную и бросил умирать в лесу Иркутской области

Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый бил свою жертву по голове, а потом трижды вонзил нож ей в грудь. Окровавленная женщина смогла доползти до дороги. Он терроризировал возлюбленную два года.

Ревнивца задержали по подозрению в покушении на убийство

Правоохранители задержали в Иркутской области жителя Железногорска-Ильимского Максима Климова. Его подозревают в нанесении в лесу ножевого ранения бывшей возлюбленной. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Иркутской области Карина Головачева. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в ночь на 9 ноября 31-летний мужчина подкараулил на улице 29-летнюю бывшую возлюбленную Татьяну Боркину. Он заставил ее сесть в машину и вывез в лес. В зеленом массиве подозреваемый бил свою жертву по голове, а потом трижды вонзил нож ей в грудь. Уходя, задержанный бросил фразу: «А теперь прощай».

Девушка лежала вся в крови, но все же нашла силы доползти до дороги. Там ее подобрали и отвезли в больницу. Боркина выжила, передает 360tv.ru.

Около двух лет Климов угрожал, бил и преследовал бывшую возлюбленную. Девушка боялась одна выходить на улицу. Однако ей было страшно оставаться дома, так как подозреваемый мог вскрыть дверь или забраться в квартиру через балкон. Климов не хотел расставаться с любимой, ревновал. Он говорил, либо Боркина будет его девушкой, либо отправится на кладбище.