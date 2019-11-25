Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. Встреча произошла 23 ноября, сообщает сайт Кремля.
Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.
«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — сказал митрополит Корнилий.
В ответ на это президент уточнил, «были ли сложности и трудности, как они справляются?»
«Справляются с божьей помощью», — заявил митрополит.
Он также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
«Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник», — сказал митрополит Корнилий.