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Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину

08:45 25.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Как доложил Путину епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, за последние два года на родину приехали 130 семей, еще 150 готовы вернуться в 2020 году.

Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину
Епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий в Кремле

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. Встреча произошла 23 ноября, сообщает сайт Кремля.

Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.
«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — сказал митрополит Корнилий.

По его словам, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.

В ответ на это президент уточнил, «были ли сложности и трудности, как они справляются?»
«Справляются с божьей помощью», — заявил митрополит.

Он также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
«Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник», — сказал митрополит Корнилий.

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От редакции

Больше старообрядцев не притесняют?

Поросёнок Пётр, 25 ноября 2019 09:24
Учёные и прочие люди с мозгами повально уезжают, какие-то мракобесы живущие в 19 веке приезжают, всё закономерно для России 21 века.

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