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Директор Ротару: в России «заказали» травлю певицы

09:30 25.11.2019 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ
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Появилась информация, что София Ротару гонорары от российских концертов направляет на спонсирование украинских военных. Есть предложение лишить ее звание народной артистки СССР.

Директор Ротару: в России заказали травлю певицы
София Ротару

Критика Софии Ротару и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной информацией. Позицию артистки передал «URA.RU» ее концертный директор Сергей Лавров, отвечая на предъявленные певице обвинения в спонсировании украинских военных.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на „Песню года“, и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у неё целая команда, в которой есть и мужчины», — пояснил он.

Он также рассказал, что все слухи, что Ротару финансировала каких-то военных — клевета. «Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — добавил концертный директор. Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд.

Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности. «В этом году София Михайловна выступит только на „Песне года“, а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — рассказал Лавров.

Как писало «URA.RU», публицист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных. Позднее эксперт Госдумы Вадим Манукян заявил, что Ротару следует лишить звания Народной артистки СССР.

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.

Пушков объяснил, что россияне устали от гастролеров, приезжающих за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома. В качестве примера он привел певиц Нино Катамадзе и Лайму Вайкуле. «Вот и Ротару не очень рады», — подчеркнул сенатор.

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