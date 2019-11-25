Директор Ротару: в России «заказали» травлю певицы

Появилась информация, что София Ротару гонорары от российских концертов направляет на спонсирование украинских военных. Есть предложение лишить ее звание народной артистки СССР.

София Ротару

Критика Софии Ротару и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной информацией. Позицию артистки передал «URA.RU» ее концертный директор Сергей Лавров, отвечая на предъявленные певице обвинения в спонсировании украинских военных.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на „Песню года“, и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у неё целая команда, в которой есть и мужчины», — пояснил он.

Он также рассказал, что все слухи, что Ротару финансировала каких-то военных — клевета. «Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — добавил концертный директор. Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд.

Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности. «В этом году София Михайловна выступит только на „Песне года“, а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — рассказал Лавров.

Как писало «URA.RU», публицист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных. Позднее эксперт Госдумы Вадим Манукян заявил, что Ротару следует лишить звания Народной артистки СССР.

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.

Пушков объяснил, что россияне устали от гастролеров, приезжающих за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома. В качестве примера он привел певиц Нино Катамадзе и Лайму Вайкуле. «Вот и Ротару не очень рады», — подчеркнул сенатор.