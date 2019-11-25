25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян — главные задачи «Единой России»

09:43 25.11.2019 Фото: Кремлин.ру
0

Председатель единороссов отметил, что проект решения XIX партийного съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов.

Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян главные задачи Единой России
Дмитрий Медведев — премьер и лидер «Единой России»

Единороссы на предстоящих выборах в России в 2020-2021 годах должны показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране. Об этом заявил в субботу председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии, передает ТАСС.

Он отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам «Единой России» на ближайшее будущее. «Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» отметил, что проект решения XIX съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов. «Для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам», — сказал Медведев.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ЕР сохранит власть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Центр речи "Аристократ": Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
09:52 25-11-2019
Центр речи
Поезд сбил молодого человека ночью на железной дороге под Бердском
09:51 25-11-2019
Поезд сбил молодого человека ночью на железной дороге под Бердском
Бердск26 млн рублей стоит питание детей-льготников в школах Бердска в 2019 году
09:45 25-11-2019
26 млн рублей стоит питание детей-льготников в школах Бердска в 2019 году
Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян - главные задачи "Единой России"
09:43 25-11-2019
Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян - главные задачи
Директор Ротару: в России "заказали" травлю певицы
09:30 25-11-2019
Директор Ротару: в России
"Будешь моей или закопаю": Ревнивец порезал бывшую возлюбленную и бросил умирать в лесу Иркутской области 1
09:15 25-11-2019
Когда теперь введут новые правила прохождения медосмотра?
09:06 25-11-2019
Когда теперь введут новые правила прохождения медосмотра?
Фитнес-центр "Кристалл": Почему растет живот?
09:01 25-11-2019
Фитнес-центр
БердскЛучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме
09:00 25-11-2019
Лучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме
Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину 1
08:45 25-11-2019
Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину