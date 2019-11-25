Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян — главные задачи «Единой России»

Дмитрий Медведев — премьер и лидер «Единой России»

Единороссы на предстоящих выборах в России в 2020-2021 годах должны показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране. Об этом заявил в субботу председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии, передает ТАСС.

Он отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам «Единой России» на ближайшее будущее. «Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» отметил, что проект решения XIX съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов. «Для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам», — сказал Медведев.