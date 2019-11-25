Удар по попе 2,5-летнего ребенка няней частного детсада в 10 тыс. рублей оценил суд Бердска

На заседании суда няня «Совенка» объяснила свои действия так: ребенок не слушался и отказывался спать. Мама мальчика рада, что няня частного сада понесла хоть какое-то наказание.

Ребенка отшлепала няня

Судья бердского городского суда 18 ноября вынесла свой вердикт в отношении няни частного детского сада Бердска «Совенок». Она, напомним, отшлепала 2,5-летнего воспитанника детсада, а его мама Юлия, увидев покрасневшую от ударов попу, обратилась с заявлением в полицию, но перед этим зафиксировала побои в бердской ЦГБ.

— Судья вынесла решение по административному делу, назначив штраф няне в размере 10 тыс. рублей. Конечно, это не то наказание, которого я добивалась за побои своего сына, но хоть как-то ее удалось наказать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия сразу же после оглашения решения судьи.

По словам молодой мамы, няня в суде объяснила свой поступок так — ребенок весь день не слушался. Она сделала ему три раза замечание за день, а потом шлепнула.

— Сложилось впечатление, что она совсем не раскаивается. Ничего криминального в своих действиях не увидела, — поделилась мнением с «Курьер. Среда. Бердск» Юлия.

Стоит отметить, что суд не учел царапины на лице, шее и руках ребенка. Пристальное внимание уделили красным следам от пятерни на пятой точке ребенка.

Как это было

3 июня 2019 года встревоженная молодая мама Юлия обратилась в «Курьер. Среда. Бердск», чтобы сообщить о побоях ее 2,5-летнего сына в частном детсаду Бердска.

Семья недавно переехала в Бердск, поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро и пристроили малыша в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».

Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Вчера я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.

Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне неприятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».

Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.

Несколько месяцев мама оббивала пороги разных инстанций — полиции, прокуратуру Бердска, писала письма омбудсмену Новосибирской области, чтобы добиться справедливого наказания для няни, которая посмела поднять руку на ее сына.

Юлия сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что она получила ответ на свою жалобу из прокуратуры Бердска.

-Они отказывают в возбуждении уголовного дела. Отправили материалы проверки на доследование в полицию. Решения по няне конкретного нет, но известно, что будет применено административное наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ. Оказалось, что владелица детсада работала вообще без каких-либо документов. Ни ИП, ни лицензии — ничего не было. Грубо говоря, уходила от налогов. Лишь в июне она открыла ИП, после инцидента с моим ребенком, — рассказала Юлия.

Стоит отметить, что статья 6.1.1 КоАП РФ — это нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то они влекут наложение административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

— Один раз ребенка ударить можно, а если бы она его била систематически, то было бы уголовное дело. Няня шлепнула сына один раз, получается, что это можно делать, ничего страшного ведь не произошло. Меня в принципе не интересно, как работает владелица детсада. Человек, который побил моего сына, должен понести наказание, хоть какое-нибудь. А то, что это такое — один раз ударить можно и тебе ничего не будет, — высказалась Юлия.

Дело об административном правонарушении ПДН направил в суд в августе 2019 года. Размер наказания предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

К слову сказать, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области ответила на обращение Юлии. В своем письме Надежда Болтенко сослалась на ответ прокуратуры.

В августе ПДН Бердска подали в суд на няню из частного детсада.

Кто контролирует частные детсады

Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы. Управление работает в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же время и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика».

Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.

Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.

— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.