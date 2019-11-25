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Российский софт на смартфоны и компьютеры должны устанавливать при продаже цифровой техники

14:00 25.11.2019 Фото: pixabay.com
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Принятый в третьем чтении закон обязывает устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение.

Российский софт на смартфоны и компьютеры должны устанавливать при продаже цифровой техники
Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении

В третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО).

Перечень устройств и программ определит Правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Источник: duma.gov.ru

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