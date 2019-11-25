Домашняя аптечка: Что должно быть всегда под рукой

Нужно предусмотреть все ситуации: простуды, бытовые травмы, пищевые отравления, головную и зубную боль, советует терапевт из Бердска.

Необходимо следить за сроком годности лекарств в домашней аптечке

Домашняя аптечка должна быть у каждого жителя Бердска. И даже в том случае, если у человека «железное» здоровье. Никто не застрахован от бытовых травм, пищевого отравления или простуды. К тому же, при правильно собранной домашней аптечке вы всегда сможете помочь своим родным и близким.

Какие лекарственные средства необходимо купить для домашней аптечки, посоветовала терапевт Ирина Емельянова.

Лекарства для аптечки

Кожные антисептики: йод, бриллиантовый зеленый, перекись водорода, хлоргексидин.

Ранозаживляющие препараты: «Ацербин», «Пантенол», «Бадяга».

Жаропонижающие препараты: «Парацетамол», «Ибуклин», «Эффералган», «Цефекон Д».

Комбинированные средства при первых симптомах ОРЗ: «Анвимакс», «Лемсип».

Отхархивающие средства: «Амброксол» ( «Лазолван», «Орвис», «Амбробене», «Бронхорус»), «Бромгексин», «Мукалтин», сироп Алтея.

Капли в нос при заложенности (не более 5-7 дней!): «Ринорус», «Санорин», «Нафтизин», «Називин».

Препараты при боли в горле: «Аджисепт», «Ингалипт», «Граммидин».

Противодиарейные средства: «Стопдиар», «Гидрасек».

Противомикробные средства при диарее путешественников, пищевых токсикоинфекциях: «Энтерофурил», «Фуразолидон».

Противорвотные средства: «Метоклопрамид», «Домперидон».

Сорбенты: «Смекта», «Полисорб», Энтеросгель».

Препараты, улучшающие пищеварение: «Мезим», «Фестал».

Обезболивающие препараты: «Баралгин», «ОКИ», «Нимесил», «Но-шпа», «Спазмалгон», «Нитроглицерин» (при загрудинных ангинозных сердечных болях).

Противоаллергические средства: Фенистил-гель, «Диазолин», «Цетиризин», «Супрастин».

«Скорая помощь» при гипертоническом кризе: «Каптоприл», «Моксонидин» и их аналоги.

Важно помнить, что лекарства необходимо хранить согласно инструкции и заменять на другие, если заканчивается срок годности.