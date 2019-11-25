Пилоты скрывают болезни при прохождении комиссии, чтобы не потерять работу

Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей, рассказал заслуженный пилот после смерти коллеги во время полета.

Заслуженный пилот рассказал, как члены экипажа скрывают болезни при прохождении комиссии

Сегодня самолёт Москва — Анапа экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. 49-летний сотрудник «Аэрофлота» скончался в больнице, предположительно, из-за сердечного приступа.

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в интервью «Говорит Москва» назвал причины, по которым пилот мог скрыть своё самочувствие на медосмотре.

«Своё заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии. Конечно, скорее всего, тут его вина. Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются [пилотами – прим. ГМ] всякие препараты, крутится велосипед — можно скрыть.

Предполётный осмотр, который он проходил в аэропорту Шереметьево, незаконный вообще, за рубежом этого нет. Всё даётся на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полёта и возьмёт другого лётчика. У нас проверяют давление, могут посмотреть пульс, язык, глаза. Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например, грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удаётся, но это можно сделать».

Как отметил Сытник, ужесточение правил прохождения медкомиссии ни к чему не приведёт. По его словам, вместо этого нужно улучшить условия работы пилотов.

«Ужесточать осмотры лётчиков не нужно, это глупости. Они научатся и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей. Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию. Сердце — есть сердце, умирают не только лётчики на работе.

Нужно посмотреть, сколько он летал в этом году, были ли у него переработки. Раз сердце отказало, может быть, его зажимала компания до последнего, что он не выдержал. Нужно провести хорошее расследование, определить причину этого тяжёлого случая».

Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России составляет 65 лет.

Ранее глава «Аэрофлота» заявил об излишней выбраковке пилотов в России. По словам Виталия Савельева, к пилотам сегодня предъявляются завышенные требования по здоровью, что вкупе с разными факторами приводит к нехватке кадров.

Источник: govoritmoskva.ru