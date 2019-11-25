Пилоты скрывают болезни при прохождении комиссии, чтобы не потерять работу

Сегодня самолёт Москва — Анапа экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. 49-летний сотрудник «Аэрофлота» скончался в больнице, предположительно, из-за сердечного приступа.
Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в интервью «Говорит Москва» назвал причины, по которым пилот мог скрыть своё самочувствие на медосмотре.
«Своё заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии. Конечно, скорее всего, тут его вина. Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются [пилотами – прим. ГМ] всякие препараты, крутится велосипед — можно скрыть.
Предполётный осмотр, который он проходил в аэропорту Шереметьево, незаконный вообще, за рубежом этого нет. Всё даётся на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полёта и возьмёт другого лётчика. У нас проверяют давление, могут посмотреть пульс, язык, глаза. Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например, грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удаётся, но это можно сделать».
Как отметил Сытник, ужесточение правил прохождения медкомиссии ни к чему не приведёт. По его словам, вместо этого нужно улучшить условия работы пилотов.
«Ужесточать осмотры лётчиков не нужно, это глупости. Они научатся и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей. Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию. Сердце — есть сердце, умирают не только лётчики на работе.
Нужно посмотреть, сколько он летал в этом году, были ли у него переработки. Раз сердце отказало, может быть, его зажимала компания до последнего, что он не выдержал. Нужно провести хорошее расследование, определить причину этого тяжёлого случая».
Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России составляет 65 лет.
Ранее глава «Аэрофлота» заявил об излишней выбраковке пилотов в России. По словам Виталия Савельева, к пилотам сегодня предъявляются завышенные требования по здоровью, что вкупе с разными факторами приводит к нехватке кадров.
Источник: govoritmoskva.ru
Сколько в стране осталось после ликвидации летных учреждений?
"Список уничтоженных военных авиационных училищ:
1. Военно-воздушная орденов Красного Знамени и Кутузова I степени Краснознаменная академия имени Ю.А. Гагарина (200;
2. Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им. профессора Н.Е. Жуковского (200;
3. Военная Краснознаменная академия противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К. (2010);
Военные училища:
1. Ачинское военное авиационно-техническое училище им. 60-летия ВЛКСМ (2000);
2. Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени главного маршала авиации П.С. Кутахова(2001);
3. Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова (2001);
4. Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации К.А. Вершинина (1999);
5. Борисоглебское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени В.П. Чкалова (1997);
6. Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звезды училище (2009);
7. Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.М. Комарова (2011);
8. Калининградское военное авиационно-техническое училище (1994);
9. Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова (1997);
10. Кировское военное авиационно-техническое училище (2007);
11. Курганское высшее военно-политическое авиационное училище (1994);
12. Курганское военное авиационно-техническое училище (1995);
13. Ломоносовское военное авиационно-техническое училище (1994);
14. Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И .С. Полбина (1993);
15. Пермское военное авиационно-техническое училище им. Ленинского комсомола (1999);
16. Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков (1991);
17. Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца (2010);
18. Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой (1995);
19. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Дзержинского (2009);
20. Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков (1999);
21. Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов им. 50-летия ВЛКСМ (2011);
22. Шадринское военное авиационное училище штурманов (199?);
Перечень (неофициальный) ликвидированных военных училищ ПВО в РФ:
1. Красноярское Высшее Командное Училище Радиоэлектроники ПВО (199;
2. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Андропова (1992);
3. Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище (1999);
4. Орджоникидзевское зенитное ракетное училище имени генерала армии Плиева (1990);
5. Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище (2011);
6. Пушкинское Высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО имени маршала авиации Савицкого (2006);
7. Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище (199;
8. Санкт-Петербургское высшее училище радиоэлектроники ПВО (2011);
9. Энгельсское Высшее Зенитное Ракетное Командное Училище ПВО (1994)
10. Пермское Высшее Военное Командно-Инженерное училище ракетных войск им. маршала Чуйкова
PS
Академии Гагарина и Жуковского уничтожены с особой жестокостью и издевательством..."
Жаль только, что не посмертно...
да,так и есть...вот одно из последствий "пенсионной реформы"..Нормальным, честным людям здесь ничего не осталось, как работать просто на износ, до самого своего заката.
Летчики скрывают свои болезни что бы не потерять работу, таксисты залетают под фуры из-за того, что не спят по двое суток, автобусы слетают в обрывы и всё это давно никого не удивляет. Работы с таким здоровьем нет,а жить как то надо... Да и не просто не удивляет, а если честно, то и совсем всем пофигу...
Как-то по прежнему не доходит гражданам, что в таком злосчастном такси или самолете, могут оказаться и они сами, их дети и родственники.
Плевать, каждый сейчас занят проблемой своего собственного выживания..
Пенсии у летчиков немаленькие. К этим пенсиям ещё и немаленькие доплаты идут. Тут летчикам грех жаловаться.
какая нищенская пенсия? Они с доплатой к пенсии получают почти 100 тыс.руб. Вот 13 тыс. руб -это нищенская,а тут то не им жаловаться.