На видео попало массовое побоище дворников с лопатами и ломами в центре Москвы

Более десяти работников были доставлены в отделении полиции. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений. Что стало причиной драки, выясняют полицейские.

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В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары. Ранее появилась информация, что часть дворников набрасывалась на оппонентов с лопатами и ломами.

Пока остается неизвестным, что именно могло стать причиной массовой драки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что более десяти работников были доставлены в отделении. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.

Источник: ren.tv