На видео попало массовое побоище дворников с лопатами и ломами в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября.
В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары. Ранее появилась информация, что часть дворников набрасывалась на оппонентов с лопатами и ломами.
Пока остается неизвестным, что именно могло стать причиной массовой драки.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что более десяти работников были доставлены в отделении. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.
Источник: ren.tv