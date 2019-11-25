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Минтруд требует гарантий по новой системе пенсионных накоплений

13:00 25.11.2019 Фото: pixabay.com
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Глава ведомства Максим Топилин сообщил, что есть вопросы и по страхованию ответственности. Гарантированный пенсионный план позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя.

Минтруд требует гарантий по новой системе пенсионных накоплений
Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

Министерство труда и социального развития РФ получило законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане и готовит замечания к этому документу. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».
«Да, видели. Наконец Минфин прислал его официально. Мы сейчас готовим замечания. У нас есть вопросы по обеспечению гарантий, по страхованию ответственности и так далее», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13% вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Источник: ТАСС

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