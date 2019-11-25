Глава раскольнической церкви предлагает украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он заявил в интервью телеканалу Zik.
«Если церковь увидит, что большинство православных христиан на Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», — сказал Епифаний.
По его словам, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. «И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом», — подчеркнул глава ПЦУ.
Вместе с тем он отметил, что большинство украинцев отмечает этот праздник в начале года, и трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.
Церковный раскол на Украине
ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур — Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата — и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ПЦУ канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.
Источник: ТАСС
"Что касается времени и дня Рождения Христа, то только в начале IV в. стали поступать предложения от ревностных отцов. Были предложены дни рождения 25 или 28 марта, 2 и 19 апреля, иногда - 29 мая. Описанная в Евангелие от Луки сцена с пастухами, довала основания предполагать скорее весну, чем зиму."