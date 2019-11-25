«Нет вопроса — нет ответа»: вице-мэр Захаров объяснил отказ отвечать людям на публичных слушаниях в Бердске

Спускают деньги в трубу жители Бердска без циркуляции горячего водоснабжения в домах. Жительница дома №95 по ул. Островского Вера Шадрина не решилась задать вопрос об этом после отказа дать ответ депутату Онищенко.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров объяснил ситуацию на публичных слушаниях

«Не прозвучало вопроса, потому и не было ответа» — так объяснил тот, факт, что на публичных слушаниях в Бердске не принимались вопросы от горожан. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Захаров 22 ноября «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, отказалась отвечать на обращения жителей власть на публичных слушаниях в мэрии Бердска. Собирается идти в прокуратуру после публичных слушаний жительница дома №95 по ул. Островского Вера Шадрина. Она уже прошла все инстанции вплоть до министра — просит сделать циркуляцию воды.

— Вопроса или предложения от Веры Шадриной на слушаниях не прозвучало. Единственный вопрос, который задал депутат Сергей Онищенко, он касался наказов избирателей. Ему ответили, что статьи в бюджете по наказам избирателей нет. Есть другие программы, по которым они распределены. Есть целостный документ, который будет приниматься на сессии 19 декабря. Он называется программа реализации наказов на 2020 год. Там будет распределение. Но это другая программа, другой формат. По поводу циркуляции — это отдельный вопрос, который прорабатывается Комбинатом бытовых услуг, управлением ЖКХ, это их зона ответственности. На публичных слушаниях таки вопросы не обсуждающийся, — уточнил Владимир Николаевич 22 ноября.

Вера Шадрина в свою очередь сказала «Курьер. Среда. Бердск», что просто не решилась задать вопрос про циркуляцию после того, как отказали в вопросе депутату Сергею Онищенко. Он спрашивал про выделение средств на наказы избирателей.

— Отсутствие циркуляции — это проблема не только нашего дома. Касается многих старых домов, где не была сделана циркуляция. Ночью вода стоит, а утром, чтобы полилась горячая, ее долго нужно сливать. А счетчики мотают, то есть люди сливают деньги в трубу! — возмущена Вера Александровна.

Вера Шадрина рассказала, что есть программа местного назначения «Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения города». Жители дома написали заявление еще в 2013 году, сейчас 2019 год. Был получен ответ о том, что они включены в программу. При выделении средств работы были запланированы на 2016 год.

— Если эта программа закрыта, я как председатель ТСЖ дома №95 ул. Островского, такого уведомления не получала. Значит она рабочая. Я отслеживала эту тему, на сайте была информация, что на эти цели закладывались деньги в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 год». Деньги на эти работы должны закладываться в бюджете. На сайте администрации была информация о том, что на циркуляцию каждый год закладываются средства. Нам отвечают, что нашему дому нужно построить циркуляцию. Тогда почему этого не делается? И не закладываются деньги на это? Какие усилия приложены, чтобы деньги были в городе? Например город Черепаново получил 750 млн рублей на модернизацию тепловых сетей. Почему Бердск не заявляется и не защищает необходимость замены коммунальных сетей? Ведь другие города могут! — задала вопросы Вера Александровна 22 ноября.

«Курьер. Среда. Бердск» задал вопрос в мэрию Бердска: На каком этапе формирования бюджета люди могут повлиять на него, для того чтобы были выделены деньги на необходимые цели? В ближайшее время будет получен ответ. Следите за новостями.