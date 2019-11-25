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Похоронят в Турции погибшую в смертельном ДТП пассажирку из Mazda RX-8 Бурджу Боровиков

12:15 25.11.2019, Марина Волкова Фото: Соцсети/ГУ МВД по НСО
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Транспортировкой тела умершей займутся родные ее супруга Ильи Боровикова, скончавшегося на месте аварии 17 ноября. 22 ноября тело турчанки выдадут близким.

Похоронят в Турции погибшую в смертельном ДТП пассажирку из Mazda RX 8 Бурджу Боровиков
Илья и Бурджу Боровиковы попали в смертельное ДТП 17 ноября

Сегодня, 22 ноября, тело умершей супруги Ильи Боровикова — Бурджу Боровиков, передадут родственникам Ильи.

Молодая пара, напомним, 17 ноября попала в смертельную аварию на трассе Р-256 у ТЦ «Колорлон». Бердчанин, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Илья погиб мгновенно, а его супруга — Бурджу — скончалась днем 21 ноября в реанимации. Все время с 17 ноября, когда произошла смертельная авария на трассе Р-256 у ТЦ «Колорлон», 32-летняя пассажирка находилась в критическом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но не делали утешительных прогнозов. Слишком тяжелыми оказались травмы. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у пострадавшей буквально был раскроен череп, что привело к повреждению мозга, множественные переломы.

19 ноября в Бердске похоронили Илью Боровикова, погибшего в страшной аварии на трассе Р-256. Он, житель Бердска, родившийся 23 февраля 1990 года и окончивший НГПУ в 2013-м, работал заместителем генерального директора ПО «Сиббиофарм» по внешнеэкономической деятельности. На свою страничку во «ВКонтакте» Илья заходил 17 ноября в 10.22 — за полтора часа до смерти. После этого нет никакой информации.

Бурджу родом из Турции. Ее родители намерены похоронить дочь на родине. Организацией передачи тела родным в Турцию, по сведениям «Курьер. Среда. Бердск», занимаются родные Илья Боровикова. Страница девушки в соцсети «Вконтакт» закрыта. Последнее время визита — 24 ноября. Детей у молодой пары не было.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. По информации из пресс-службы управлении МВД по Новосибирской области, за рулем грузового «МАНа» находился 51-летний житель Барнаула.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 25 ноября 2019 13:09
в этой истории жалко больше всего водителя грузовика: он уж точно ничем не провинился и ничем не виновен. а каково ему будет жить теперь?
дорога безалаберного отношения к своей безопасности никому не прощает.
Соболезнуем конечно...
иа, 25 ноября 2019 14:23
Красивые, молодые люди, жаль их... соболезнования близким...

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