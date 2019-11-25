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От удушения скончался найденный повешенным 14-летний школьник в Бердске

12:52 25.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Судебно-медицинская экспертиза подтвердила предположение следователей — мальчик умер в результате механической асфиксии.

От удушения скончался найденный повешенным 14 летний школьник в Бердске
Мальчик искали шесть суток. Его тело нашли в лесу
Сюжет: Розыск школьника из Бердска
От удушения скончался найденный повешенным 14 летний школьник в Бердске

От удушения скончался найденный повешенным 14-летний школьник в БердскеТрезвым был в момент смерти пропавший без вести 14-летний школьник в БердскеЕщё 26 новостей

Чуть больше месяца прошло с тех пор, когда весь город искал пропавшего 14-летнего школьника в Бердске. В конце прошлой недели причина смерти подтвердилась — механическая асфиксия от повешания. Найденный мертвым пропавший без вести в Бердске мальчик в момент смерти был трезв.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» 20 ноября токсикологическая экспертиза не нашла в его крови алкоголя и других веществ, вызывающих опьянение или неадекватное состояние. Окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы готовы 22 ноября, как сообщал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Напомним, что 14-летнего школьника искали правоохранители, родные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» 6 дней. Он бесследно исчез 22 октября по дороге в школу. 27 октября его тело нашли на рыбацких сооружениях в лесном овраге недалеко от понтонного моста через речку Раздельную. Ребенка похоронили 28 октября.

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