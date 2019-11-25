25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Подарит» один банкомат на прощание жителям Бердска Райффайзенбанк

18:00 25.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Бердское отделение банка еще работает, точная дата его закрытия пока неизвестна. Но офис обязательно закроют — банк избавляется от непопулярных точек. В городе будут работать три банкомата Райффайзенбанка.

Подарит один банкомат на прощание жителям Бердска Райффайзенбанк
Райффайзенбанк находился в Бердске по адресу: ул. Ленина, 89

19 ноября в Бердске появилась информация о закрытии единственного в городе отделения Райффайзенбанка. Клиенты кредитной организации беспокоятся. А ведь среди них есть как юридические, так и физические лица.

Пресс-служба банка уточнила: конкретных сроков закрытия банка нет. Но всем работникам бердского отделения банк предложили перевод в другие отделения банка. Большинство сотрудников теперь работают в Академгородке или в других подразделениях банка.

Но как быть клиентам банка: ездить в Академгородок или переходить на онлайн-обслуживание? Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе банка, банкомат остаётся в прежнем офисе. Офис все еще продолжает работать. Ещё два банкомата в Бердске установят дополнительно.

— Сегодня в Бердске работают банкоматы по адресам: по ул. Ленина, 89/9 и по ул. Химзаводской 11/1 (проходная). И ещё один на старте, готовим запуск, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Райфайзенбанка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Райффайзенбанке, бердское отделение действительно перестанет существовать. Альтернативой посещения физического банковского офиса могут служить «цифра» или отделение в Академгородке, поток клиентов в котором возрастает, по оценке банка.

— Мы следуем рыночным тенденциям и видим, что пользователи предпочитают получать услуги от банка там, где им это удобно, и чаще этим местом оказываются онлайн-каналы. В 2019 году средний клиент банка на 30% реже посещает отделения, чем в прошлом году, а в 2018-м — на 10% реже, чем в 2017 году. При этом количество операций в интернет и мобильном банке за последние 12 месяцев выросло на 60%. Учитывая этот тренд, мы приняли решение изменить структуру нашей сети и закрыть наименее популярные у наших клиентов отделения. В то же время мы планируем развивать отделения, которые продолжают оставаться востребованными у клиентов, а также совершенствовать формат наших офисов, предлагая обслуживание, отвечающее новым потребительским моделям, — комментировала «Курьер. Среда. Бердск» представитель Райффазенбанка Анастасия Никулина.

С помощью реорганизации банк надеется увеличить инвестиции в развитие дистанционных каналов, отделений и контакт-центра, и повысить их эффективность.

По ее словам, закрытие бердского отделения банка не создаст сложностей клиентам:
— Изменения не повлияют на качество и скорость обслуживания клиентов. Работа с клиентами ни в одном из городов, которые затронут изменения в структуре сети, не будет прекращена. Мы предлагаем нашим клиентам посещать ближайший офис в Академгороде, несколько офисов в Новосибирске, а также всем клиентам доступен удобный цифровой формат обслуживания во всех сегментах. Последние два года Райффайзенбанк активно инвестирует в развитие дистанционного формата обслуживания клиентов различных сегментов. Мы проверили эффективность цифровой модели обслуживания физических лиц и малого и микро-бизнеса в 100 городах России.

Как сообщается на официальном сайте организации, в 100 российских городах банк ведет работу без физических отделений. В Сибири это Барнаул, Новокузнецк, Чита, Ангарск, Братск, Хабаровск, Якутск и многие другие. Теперь к ним добавился и Бердск.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пользуетесь услугами банка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рост ставок утильсбора в два раза поднимет цены на автомобили
18:45 25-11-2019
Рост ставок утильсбора в два раза поднимет цены на автомобили
Ты не нужна: Мама бросила месячную девочку в кустах в Москве. Хоть в плед завернула
18:34 25-11-2019
Ты не нужна: Мама бросила месячную девочку в кустах в Москве. Хоть в плед завернула
БердскПневмонию не разглядела и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска
18:30 25-11-2019
Пневмонию не разглядела и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска
БердскЖить до 100 лет и никогда не плакать пожелали дети своим мамам в Бердске
18:28 25-11-2019
Жить до 100 лет и никогда не плакать пожелали дети своим мамам в Бердске
При какой зарплате вам не дадут пенсию? Форума и порядок расчета
18:21 25-11-2019
При какой зарплате вам не дадут пенсию? Форума и порядок расчета
Жириновский хочет разрешить все способы защиты жизни без пределов допустимой самообороны 1
18:15 25-11-2019
Жириновский хочет разрешить все способы защиты жизни без пределов допустимой самообороны
Как получить больничный "задним числом"?
18:09 25-11-2019
Как получить больничный
Бердск"Подарит" один банкомат на прощание жителям Бердска Райффайзенбанк
18:00 25-11-2019
Холодные и теплые яйца
17:59 25-11-2019
Холодные и теплые яйца
За вашей квартирой могут прийти: за должников расплатятся близкие родственники
17:51 25-11-2019
За вашей квартирой могут прийти: за должников расплатятся близкие родственники