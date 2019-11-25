25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Погонять» смарт-часы дал подследственному инспектор СИЗО-1 в Новосибирске. И был уволен за утрату доверия

17:00 25.11.2019 Фото: pixabay.com
0

За пользование гаджетом сотруднику изолятора заплатили. Возбуждено уголовное дело по факту взятки.

Погонять смарт часы дал подследственному инспектор СИЗО 1 в Новосибирске. И был уволен за утрату доверия
Уволили чиновник

В Новосибирске по требованию прокуратуры за утрату доверия уволен государственный служащий, сообщили сегодня, 25 ноября в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор №1» главного управления регионального ФСИН России соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Проверка показала, что в нарушение запрета, установленного Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», младший инспектор отдела режима и надзора учреждения приобрел смарт-часы и незаконно, за денежное вознаграждение, впоследствии передал их подследственному.

В связи с этим прокуратура внесла начальнику учреждения представление, по результатам рассмотрения которого государственный гражданский служащий уволен за утрату доверия.

В настоящее время в отношении бывшего служащего следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное действие).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видно, большое вознаграждение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рост ставок утильсбора в два раза поднимет цены на автомобили
18:45 25-11-2019
Рост ставок утильсбора в два раза поднимет цены на автомобили
Ты не нужна: Мама бросила месячную девочку в кустах в Москве. Хоть в плед завернула
18:34 25-11-2019
Ты не нужна: Мама бросила месячную девочку в кустах в Москве. Хоть в плед завернула
БердскПневмонию не разглядела и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска
18:30 25-11-2019
Пневмонию не разглядела и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска
БердскЖить до 100 лет и никогда не плакать пожелали дети своим мамам в Бердске
18:28 25-11-2019
Жить до 100 лет и никогда не плакать пожелали дети своим мамам в Бердске
При какой зарплате вам не дадут пенсию? Форума и порядок расчета
18:21 25-11-2019
При какой зарплате вам не дадут пенсию? Форума и порядок расчета
Жириновский хочет разрешить все способы защиты жизни без пределов допустимой самообороны 1
18:15 25-11-2019
Жириновский хочет разрешить все способы защиты жизни без пределов допустимой самообороны
Как получить больничный "задним числом"?
18:09 25-11-2019
Как получить больничный
Бердск"Подарит" один банкомат на прощание жителям Бердска Райффайзенбанк
18:00 25-11-2019
Холодные и теплые яйца
17:59 25-11-2019
Холодные и теплые яйца
За вашей квартирой могут прийти: за должников расплатятся близкие родственники
17:51 25-11-2019
За вашей квартирой могут прийти: за должников расплатятся близкие родственники