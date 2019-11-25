«Погонять» смарт-часы дал подследственному инспектор СИЗО-1 в Новосибирске. И был уволен за утрату доверия

За пользование гаджетом сотруднику изолятора заплатили. Возбуждено уголовное дело по факту взятки.

Уволили чиновник

В Новосибирске по требованию прокуратуры за утрату доверия уволен государственный служащий, сообщили сегодня, 25 ноября в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор №1» главного управления регионального ФСИН России соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Проверка показала, что в нарушение запрета, установленного Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», младший инспектор отдела режима и надзора учреждения приобрел смарт-часы и незаконно, за денежное вознаграждение, впоследствии передал их подследственному.

В связи с этим прокуратура внесла начальнику учреждения представление, по результатам рассмотрения которого государственный гражданский служащий уволен за утрату доверия.

В настоящее время в отношении бывшего служащего следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное действие).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.