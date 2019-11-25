Роскошной яхтой за 20 млн рублей мощностью 815,8 л/с владеет один житель Бердска

Роскошные яхты — не редкость для Бердска

Бердск — признан одним из самых чистых городов в России. Это не удивительно, ведь зеленый город окружен с трех сторон водой. Каждое лето жители Бердска наслаждаются видом на море. Катера, гидроциклы, лодки — чего только не увидишь на море летом. К сожалению, многие из них не доступны для бердчанина со средним заработком.

«Курьер. Среда. Бердск» составил рейтинг самых дорогих яхт Бердска. И подсчитал, какой налог платит владелец белоснежного катера в год.

Итак, на первом месте расположился катер мощностью 815,8 лошадиных сил. К этому водному транспорту применялась налоговая ставка 100 рублей за каждую кобылку. Владельцу катера в 2018 году пришлось заплатить налог размере 40 790 рублей. Стоит отметить, что стоимость катера с такой мощностью сегодня варьируется от 16 до 30 млн рублей. Здесь все зависит от года выпуска. Хочешь прогуливаться под парусами на роскошной яхте — плати миллионы.

На втором месте расположился катер с мощностью 500 лошадиных сил. К этому транспорту применялась ставка 50 рублей за лошадиную силу. В 2018 году любитель морских прогулок заплатил налог в размере 25 000 рублей.

На третьей строчке нашего рейтинга расположился катер мощностью 425 лошадиных сил. Его владелец заплатил налог в размере 21 250 рублей.

На четвертом месте оказался гидроцикл мощностью 155 лошадиных сил. Его владелец заплатил в 2018 году налог в размере 19 375 рублей. В этот раз применялась налоговая ставка — 125 рублей за одну лошадку.

Пятое место по праву занял катер мощностью в 320 лошадиных сил. Любитель морских волн заплатил налог за транспорт в размере 16 000 рублей. На шестом месте расположился катер мощностью в 548 лошадиных сил, но он заплатил налог в размере 15 983 рублей по ставке 50 рублей за лошадиную силу. Очевидно, в данном случае владелец катера имеет льготу по транспортному налогу.

Далее в нашем рейтинге расположились катера мощностью в 300 и 270 лошадиных сил. Их владельцы выложили в бюджет России по 15 000 и 13 500 тысяч рублей соответственно.

Стоит отметить, что популярные сайты с объявлениями кишат предложениями яхт и катеров. Например, катер Voyager 960 Спарка ИЗ ДВУХ Mercury Verado 250 XL AM DS можно приобрести за 7 млн рублей. При этом его мощность составляет 500 л/с/. А значит его владелец должен иметь ввиду, что в налоговый период ему предстоит потратить около 25 000 рублей на транспортный налог. А вот катер Searay Sundancer 310 можно купить и за 4 млн рублей. На свеженький Rodman 41 придется подкопить — его стоимость равна 17 млн рублей.