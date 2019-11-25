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«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа

21:28 25.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Голод, невыносимый труд и издевательства ждали ссыльных в лагерном пункте Искитима. Протоиерей Игорь Затолокин создал музей, где собраны факты о 30-х годах и истории судеб каторжников.

«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа
Музей репрессий создан на месте самого жестокого искитимского лагеря ГУЛАГА

С 1929 по 1956 годы в Искитиме находился Искитимский ОЛП ГУЛАГа. Одновременно здесь находились 2000 человек, в месяц гибли от 6 до 16%. Это тысячи человек в год. 565 тысяч заключенных в 30-40-х годах прошли через ГУЛАГи Западной Сибири.

Рядом с бывшей территорией лагеря забил «святой» ключ: люди верят, что он целебный. В 2002 году здесь основали приход, 17 лет его настоятелем трудится протоиерей Игорь Затолокин. За 11 лет основан Храм Новомучеников и Исповедников земли Русской. 8 лет создавался на цоколе церковно-исторический музей о временах репрессий. Смотрите видеоролик с подробной историей.

Читайте в ближайшие дни полный текст о музее.

Автор видео Алена Романцова

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