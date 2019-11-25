«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа

С 1929 по 1956 годы в Искитиме находился Искитимский ОЛП ГУЛАГа. Одновременно здесь находились 2000 человек, в месяц гибли от 6 до 16%. Это тысячи человек в год. 565 тысяч заключенных в 30-40-х годах прошли через ГУЛАГи Западной Сибири.
Рядом с бывшей территорией лагеря забил «святой» ключ: люди верят, что он целебный. В 2002 году здесь основали приход, 17 лет его настоятелем трудится протоиерей Игорь Затолокин. За 11 лет основан Храм Новомучеников и Исповедников земли Русской. 8 лет создавался на цоколе церковно-исторический музей о временах репрессий. Смотрите видеоролик с подробной историей.
Читайте в ближайшие дни полный текст о музее.
Автор видео Алена Романцова