Запрет на курение распространят на вейпы и кальяны в России

Это зафиксировано в новой антитабачной концепции, утвержденной правительством 22 ноября. Документ определит политику в отношении потребления сигарет и других никотиносодержащих продуктов до 2035 года.

Запреты на курение распространят на вейпы и кальяны

Ограничительные меры в отношении сигарет будут распространены на все иные способы потребления никотина: электронные сигареты, вейпы, кальяны. Это зафиксировано в новой антитабачной концепции, утвержденной правительством в прошлую пятницу. Документ определит политику в отношении потребления сигарет и других никотиносодержащих продуктов до 2035 года.

То, что электронные средства приравняют к табаку, в минздраве считают ключевым моментом документа — дискуссии по его поводу шли нешуточные. Кроме того, в концепции выделено еще несколько важных направлений: начинать бороться с возможным возникновением пристрастия людей к табаку нужно по принципу «чем раньше, тем лучше» — то есть еще в школе. А в отношении взрослых предлагается активнее подключать работодателей.

Как отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя утверждение антитабачной концепции, в стране многое сделано и потребление табака реально сократилось, но «в целом пока еще в России курят много».



«К 2035 году предстоит выйти на показатель не более 21 процента курильщиков в структуре численности взрослого населения. В 2006 году, напомню, это было почти 40 процентов, сейчас 29 процентов», — пояснила Скворцова.

«Важно, что документ распространяет меры противодействия на новые виды табачных изделий и всю остальную никотинсодержащую продукцию, которая беспрепятственно распространяется у нас на рынке, — сообщил «РГ» исполнительный директор Совета по общественному здоровью и демографии Виктор Зыков. — Это касается нагреваемого табака — курительного изделия, которое за счет агрессивного маркетинга приобретает популярность, в том числе среди молодежи. Это касается и электронных средств доставки никотина, с которыми ситуация вообще катастрофическая: в отношении их надо срочно вводить жесткое регулирование. В США более двух тысяч человек попали в больницу, 47 человек погибли по причине использования электронных сигарет».

Действие на организм этого относительно нового для рынка продукта пока плохо изучено, хотя исследований проводится много. Но в основном заказывают их компании, производящие эти продукты.

«Установлено, что один из ингредиентов курительной смеси, используемой в электронных сигаретах, полностью не испаряется и попадает в легкие в виде жидкости, — поясняет Зыков. — Это приводит к их серьезному повреждению, в один момент люди просто начинают задыхаться. Этот ингредиент — витамин E в масляной форме — может содержаться не только в смесях с марихуаной, но и в никотинсодержащих жидкостях. Он зарегистрирован как пищевая добавка и его можно принимать внутрь вместе с едой, однако вдыхать категорически нельзя».

Тем не менее вейпы их производители позиционируют как одно из средств, которое помогает освободиться от никотиновой зависимости для курильщиков, которые хотят, но не могут бросить курить. По мнению эксперта, производители лукавят, они вводят потребителей в заблуждение, делая такие заявления.

Источник: РГ