Видео с раздетым и счищающим снег с козырька школы ребенком изучает полиция в Приморье

Люди возмущены, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности. События происходили в Уссурийске. Полицейские уже отправились в школу.

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью «Школа №31», утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Люди возмущены, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности.

«Полиция изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Проводится проверка», — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Источник: РИА Новости