Стагнация страшнее кризиса: экономические перспективы России

«Перезапуск» экономики должен начаться с роста доходов населения

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.

Наши люди — новая нефть

Выступая на общем заседании Российской академии наук в середине ноября, Борис Порфирьев отметил, что фундаментальная проблема общества и экономики — качество жизни граждан.



Экономика, по его словам, стагнирует: средний годовой рост ВВП с 2013 по 2018 год — 0,4%, что кратно уступает общемировым темпам. Реальные доходы за этот период упали на четыре процента, малообеспеченные и бедные — это четверть населения.Ученый указал, что потребление домохозяйств остается главным драйвером экономики и дает почти половину общего увеличения ВВП. По расчетам Института народохозяйственного прогнозирования, рост потребления домохозяйств на тысячу рублей соответствует 800-рублевой прибавке в производстве отечественных товаров и услуг, покрывая дополнительный спрос на 80%.Однако нынешние доходы населения не позволяют полностью реализовать экономический потенциал страны. Это, в частности, подтверждается высокими показателями отложенного спроса по товарам длительного потребления. Например, по оценкам Порфирьева, отложенный спрос на легковые автомобили — четыре миллиона единиц только в 2018 году.Поэтому перезапуск экономики должен начаться именно со стабильного роста доходов граждан — это позволит переломить негативный тренд спроса на товары и услуги, оживить товарооборот в стране. Пока это не получается из-за относительно скромных инвестиций в человеческий капитал. В беседе с РИА Новости Борис Порфирьев пояснил, что под этим подразумеваются вложения в здравоохранение, образование и науку: в России они вдвое-втрое ниже, чем в странах G7.Чтобы добиться существенных успехов, эти инвестиции необходимо поднять с нынешних 13% до 23% ВВП к 2025 году, уверен академик.«Главное, рост вложений в человеческий капитал предполагает качественное изменение уровня жизни, сдвиг в структуре потребления в пользу образования, здравоохранения, культуры и отдыха. Помимо усилий государства, для этого требуется повышение доходов населения, перераспределение доходов экономики в его пользу», — считает ученый.

Стране нужны заводы

Впрочем, одними инвестициями в человеческий капитал кардинально изменить ситуацию не получится. «Это могло бы сработать, если бы страну нужно было вытаскивать из кризиса, — продолжает Порфирьев. — Однако не допустить сползания всей национальной экономики в стагнацию — гораздо более сложная задача».

Чтобы российская промышленность заработала так, как обозначено в президентских указах, нужны инвестиции в основной капитал предприятий. Сейчас они составляют 18% ВВП, но в ближайшие годы их доля должна увеличиться до 25%.

При этом, по расчетам ученых, нынешний резерв загрузки предприятий достигает 20%. То есть мы можем существенно увеличить объемы производства только за счет улучшения предпринимательского климата.

Академик оценивает потенциал роста российской экономики до 2024-го в 4,1% в год, и в стране есть все необходимое для того, чтобы добиться такого показателя.

В частности, нет проблем с финансовыми ресурсами — денег, даже в условиях западных санкций, в избытке. Это и собственные средства банков, превышающие 90 триллионов рублей, и более 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

Но эти ресурсы пока не поступают в экономику. Чтобы бизнес активнее их использовал, государство должно смягчить налоговую политику, а Центробанк — снизить ключевую ставку с нынешних 6,5 до четырех процентов за ближайшие полтора-два года.

Ставка в четыре процента при прочих равных условиях означает, что реальная процентная ставка (без учета инфляции) — не выше одного процента. Но все зависит от скорости снижения инфляции. Сегодняшняя низкая инфляция — результат ослабления внутреннего спроса, без которого экономический рост невозможен. Требуются усилия по восстановлению как потребительского, так и инвестиционного спроса», — пояснил Борис Порфирьев РИА Новости.

Умная энергетика и не только

Академик уверен, что мощным драйвером роста отечественной экономики останется топливно-энергетический комплекс, который дополнительно даст до 0,8 процентных пункта к увеличению ВВП страны.

«Наиболее востребованным будет газ — и сетевой, и СПГ. Основной вектор поставок — азиатские рынки, где энергоресурсы требуются во все больших объемах. Кроме того, возможно увеличение доходов за счет развития собственных производственных цепочек в области нефтехимии», — уточнил ученый.

Но понадобится серьезная модернизация на основе последних достижений фундаментальной и прикладной науки. Ведь эта отрасль больше других пострадала от западных санкций, запретивших иностранным партнерам предоставлять России технологические решения в области энергетики.

По мнению академика, структурные изменения в экономике потребуют увеличения совокупных расходов на НИОКР до четырех процентов ВВП, то есть совместные затраты государства и бизнеса на эти цели должны вырасти до полутора триллионов рублей в ближайшие три-пять лет.

На вопрос РИА Новости о том, как убедить бизнес инвестировать в НИОКР, Порфирьев ответил, что нужно не убеждать, а создавать соответствующие стимулы для предпринимателей. Причем это касается не только ТЭКа, но и других отраслей: от высокотехнологичных — электроники, авиации, космоса и других до более традиционных — строительства, сельского хозяйства и транспорта.

«Набор необходимых стимулов хорошо и давно известен — налоговые льготы, возмещение части ставки кредитования, ускоренная амортизация и упрощение таможенного режима», — напомнил академик.

Источник: РИА Новости