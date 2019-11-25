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Утонули 14 тыс. овец во время крушения судна в Черном море

17:15 25.11.2019 Фото: скриншот видео
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Большинство животных были заперты в клетках, поэтому выбраться им не удалось. 32 овцы смогли выплыть, их подобрали спасатели. Экипаж, состоящий из 22 граждан Сирии, почти не пострадал, лишь один моряк получил переохлаждение.

Утонули 14 тыс. овец во время крушения судна в Черном море
Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии

Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии. Об этом сообщает Би-би-си.

Судно Queen Hind под флагом Палау вышло из порта Мидия 24 ноября в порт Джидда в Саудовской Аравии и вскоре после этого опрокинулось по неизвестной причине.

Большинство животных были заперты в клетках, поэтому выбраться им не удалось. 32 овцы смогли выплыть, их подобрали спасатели.

Экипаж, состоящий из 22 граждан Сирии, почти не пострадал, лишь одному моряку потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения.

Источник: Известия

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