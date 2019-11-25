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Общество / Стиль жизни

Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?

21:22 25.11.2019 Фото: pixabay.com
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Диетолог посоветовала заменить сладкие хлопья на хлопья без сахара, а также есть по утрам гранолу. Очень полезен греческий йогурт.

Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?
Хорошо для здоровья скушать утром чуть-чуть меда и ягод

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала о продуктах, которые вредно употреблять на завтрак, а также о тех, которые принесут пользу организму.
Об этом информирует 7news.

По мнению Сьюзи Барелл, во время первого приема пищи не стоит есть питу. В этом хлебном изделии содержится примерно восемьдесят граммов углеводов, что может повысить уровень глюкозы.

Сладкие хлопья — еще один продукт, польза от которого весьма сомнительна. Это хрустящее лакомство нередко выбирают на завтрак дети. Так входит в привычку потребление сладкого по утрам. В них недостаточно пищевых волокон, и в скором времени человек снова чувствует голод.

Диетолог посоветовала заменить сладкие хлопья на хлопья без сахара, а также есть по утрам гранолу. Очень полезен греческий йогурт.

Хорошо для здоровья скушать утром чуть-чуть меда и ягод.

Сьюзи Барелл отметила, что тосты с яичницей, бекон и овощи — тоже правильный выбор. Однако бекон надо есть с цельнозерновым хлебом, так как в беконе немало жира.

Источник: РГ

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