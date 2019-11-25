Сколько алкоголя не вредят сердцу? Сколько чашек кофе за день можно пить?

Ежедневное употребление не более четырех кружек кофе здоровью не вредит. Более того, напиток способен снижать риск развития деменции, диабета и онкологии.

Кофе может повысить кровяное давление

О том, как на самом деле, вопреки распространенному мнению, красное вино и кофеин влияют на сердце и развитие опасных заболеваний, рассказал Focus.de кардиолог из Германии Хериберт Брюк.

Специалист считает, что ежедневное употребление не более четырех кружек кофе здоровью не вредит. Более того, напиток способен снижать риск развития деменции, диабета и онкологии.

Прокомментировал эксперт и сообщения о том, что кофе повышает давление и может довести до гипертонии.

— Кофе может повысить кровяное давление — это из-за присутствующего в нем кофеина. Но это происходит только на короткое время и может быть чувствительно для тех людей, которые не привыкли к напитку. Тот, кто регулярно пьет кофе, вряд ли проявит какую-либо реакцию. И ни в коем случае наслаждение кофе не приводит к гипертонии, — пояснил специалист.

Также Хериберт Брюк прокомментировал распространенное мнение о том, что небольшое количество красного вина идет на пользу сердцу.

— В течение многих лет американские врачи говорили о положительном воздействии алкоголя на здоровье. И в отличие от пива красное вино считалось полезным для сердца. Но сегодня мы знаем, что даже небольшое количество спиртного повышает риск развития фибрилляции предсердий, — отметил кардиолог.

Источник: РГ