25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Сколько алкоголя не вредят сердцу? Сколько чашек кофе за день можно пить?

21:11 25.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Ежедневное употребление не более четырех кружек кофе здоровью не вредит. Более того, напиток способен снижать риск развития деменции, диабета и онкологии.

Сколько алкоголя не вредят сердцу? Сколько чашек кофе за день можно пить?
Кофе может повысить кровяное давление

О том, как на самом деле, вопреки распространенному мнению, красное вино и кофеин влияют на сердце и развитие опасных заболеваний, рассказал Focus.de кардиолог из Германии Хериберт Брюк.

Специалист считает, что ежедневное употребление не более четырех кружек кофе здоровью не вредит. Более того, напиток способен снижать риск развития деменции, диабета и онкологии.

Прокомментировал эксперт и сообщения о том, что кофе повышает давление и может довести до гипертонии.

— Кофе может повысить кровяное давление — это из-за присутствующего в нем кофеина. Но это происходит только на короткое время и может быть чувствительно для тех людей, которые не привыкли к напитку. Тот, кто регулярно пьет кофе, вряд ли проявит какую-либо реакцию. И ни в коем случае наслаждение кофе не приводит к гипертонии, — пояснил специалист.

Также Хериберт Брюк прокомментировал распространенное мнение о том, что небольшое количество красного вина идет на пользу сердцу.

— В течение многих лет американские врачи говорили о положительном воздействии алкоголя на здоровье. И в отличие от пива красное вино считалось полезным для сердца. Но сегодня мы знаем, что даже небольшое количество спиртного повышает риск развития фибрилляции предсердий, — отметил кардиолог.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько кофе пьете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Падает спрос на большие загородные коттеджи
22:20 25-11-2019
Падает спрос на большие загородные коттеджи
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
22:12 25-11-2019
Виллу не хотите? Почти 50% нового комплекса вилл премиум-класса распродано на Кипре
Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?
22:06 25-11-2019
Отказался крестить девочку с огромным родимым пятном священник в Курске. А вдруг это заразно?
5 мифов о раке: это сильная боль и мучения? а за границей лечат лучше?
22:05 25-11-2019
5 мифов о раке: это сильная боль и мучения? а за границей лечат лучше?
Электромотоцикл "Калашников" представил "Ростех"
21:38 25-11-2019
Электромотоцикл
Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке
21:38 25-11-2019
Второклассница выпала из окна школы №82 в Омске. Девочку закрыли в библиотеке
Иосиф Пригожин: "Отношения в нашем артистическом цеху пропитаны лицемерием и ложью"
21:31 25-11-2019
Иосиф Пригожин:
Бердск«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа
21:28 25-11-2019
«Самый жестокий»: открыт музей репрессий на месте самого страшного Искитимского лагеря ГУЛАГа
Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?
21:22 25-11-2019
Прочь сладкие хлопья: что нельзя есть на завтрак?
Стагнация страшнее кризиса: экономические перспективы России 1
21:19 25-11-2019
Стагнация страшнее кризиса: экономические перспективы России