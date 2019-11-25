Рост ставок утильсбора в два раза поднимет цены на автомобили

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Как и предполагал “Ъ”, правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Как минимум это актуально при приобретении импортного автомобиля, а также машин, собранных в РФ концернами, которые не заключили специнвестконтракты (СПИК). До конца года потребители еще смогут купить машины по старым ценам, поэтому на рынке ждут оживления спроса.

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ). Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%). В последнюю категорию, уточняют в «Авилоне», в основном попадают внедорожники и премиальные седаны. Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в РФ и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».

Повышение ставок — реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. В январе—июне, по данным PwC, доля импортных машин на рынке РФ составила 17%. В то же время, отмечает один из источников “Ъ”, минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены. Собеседники “Ъ” на рынке уже говорили, что, по сути, прибыль многих концернов образуется только от импорта, за счет которого поддерживается локальное производство.

Заводы в РФ недозагружены: в 2018 году в стране продано только 1,8 млн машин, рынок падает седьмой месяц подряд. По данным АЕБ, в январе—октябре продажи сократились на 2,4%, до 1,4 млн машин. Большинство заводов строились из расчета на рынок в 3 млн автомобилей в год.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. Сбор повышался уже дважды, о новом росте с 1 января “Ъ” писал 10 сентября. Его объясняли необходимостью сохранить барьер для импорта после сентябрьского снижения ввозных пошлин на легковые автомобили. Источник “Ъ” отмечает, что, по сути, по легковым автомобилям не проводились две индексации утильсбора (пошлины снижались и осенью 2018 года).

В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 году и в 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд руб.

Цены с 1 января выросли бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов. Но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект. Ряд собеседников “Ъ” говорят, что увеличение стоимости машин не будет одномоментным. Сергей Удалов из «Автостата» оценивал повышение в целом в 2–4%. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5–2%.

В результате дилеры ждут усиления обычного роста спроса в конце года. В «Авилоне» говорят, что декабрь — традиционно самый благоприятный месяц, интерес покупателей в предновогодний период в среднем возрастает на 5–10%. Новости о повышении утильсбора способны дополнительно подогреть спрос. Грядущее увеличение цен на легковые автомобили там оценивают в 3–5%. В «Автоспеццентре» с этим не согласны и говорят, что рост спроса будет небольшим, так как у населения нет свободных средств и оно закредитовано, а «для клиентов премиальных марок это вообще не играет роли». Владимир Беспалов полагает, что повышение цен в основном коснется премиального сегмента: на него приходится основная доля импорта, впрочем, здесь же самая платежеспособная аудитория. Некоторое оживление спроса в декабре может произойти, считает он, хотя по итогам года все равно ожидается падение продаж на 2–3%.

Источник: Ъ