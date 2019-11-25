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Атмосферная впадина экстремально понизит давление и принесет тепло в Сибирь

19:00 25.11.2019 Фото: pixabay.com
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Высокое давление, или климатический клык, сказывается на метеочувствительных россиянах. Атмосферное давление начнет приходить в норму в середине недели, в сибирских регионах потеплеет на 8-10 градусов.

Атмосферная впадина экстремально понизит давление и принесет тепло в Сибирь
В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

— В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями — это 748 мм ртутного столба. При этом в течение прошлой недели мы наблюдали так называемый климатический зуб. Когда два дня давление было близко к экстремально высокому. На графиках это выглядело как большой зуб или клык, — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, уже во второй половине нынешней недели давление резко понизится. К 29 ноября до 732 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину.

Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Поэтому в такие периоды надо быть особенно внимательными к своему здоровью. К тому же от перепадов давления зависит настроение. Оно резко ухудшается, когда давление низкое.

Температура тоже будет неустойчивая. Так, первая половина недели в центральных областях будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье — минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами — до минус 15-ти. Днем ожидается минус 2-4 градуса, по области — до минус 6, переменная облачность и без осадков. 27 ноября ночью мороз уже будет слабее, чем в предыдущие дни: в Москве минус 3-5, по области до минус 8, только в отдельных местах до минус 13 градусов. Днем ноль-минус 2 в Москве и по области до плюс 1 градуса. Также без осадков. Температура войдет в климатические рамки, а дальше — 28 и 29 ноября — небольшой снег. Ночью минус 1-6 градусов, а днем минус 3-плюс 2 градуса. Ветер южных направлений. Ледяной дождь Гидрометцентр не прогнозирует. И осадки будут довольно слабые.

На севере европейской территории будет тепло. И даже на крайнем севере — в Коми, Ненецком округе — температура на 6-8 градусов выше климатической нормы. В Мурманской области в понедельник ожидается сильная гололедица, на востоке Пермского края — сложные гололедные отложения. Надо быть осторожными на улицах.

На севере Сибири (север Красноярского края) будет наблюдаться повышение температуры на 8-10 градусов. В начале недели там по ночам мороз будет до 30-35 градусов, днем до 25 градусов, а к середине недели потеплеет на 10 градусов.

В Поволжье холод задержится. Особенно в Самарской области. 25 и 26 ноября там сохранятся аномальные холода. Среднесуточная температура ниже нормы на 9 и более градусов.

Источник: РГ

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