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Афиша Дворца культуры «Родина» с 26 ноября по 18 декабря

17:42 25.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На 29 ноября ранее был запланирован спектакль «Очень простая история». Он отменён. Но вас ждут на другие спектакли.

Афиша Дворца культуры «Родина» с 26 ноября по 18 декабря
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 26 ноября 2019 г.

ОТМЕНЕН !!!!! 29 ноября 18:00 большой зал
«Очень простая история»

Спектакль театра «Старый дом» (г.Новосибирск) 16+

30 ноября 17:00 малый зал
«Си-ми-до-мик»
Областной конкурс начинающих исполнителей эстрадной песни
Отборочный тур 6+

7 декабря 11:00 малый зал
«Теремок»
Спектакль Новосибирского театра кукол 0+

10 декабря 18:00 большой зал
«Тётки»
Спектакль Новосибирского театра «Старый дом» 16+

14 декабря 18:00 большой зал
Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»
Юбилейный тур, посвящённый основателю ансамбля В.Мулявину 12+

15 декабря 11:00 большой зал
«УДИВИ»-театр (г. Новосибирск)
«Новогодние приключения знаменитого поросёнка» 6+

16 декабря 18:00 большой зал
Московский театр «Огни Москвы»
Дмитрий Орлов в спектакле «Мужчины по вызову»
Супер-комедия для взрослых 16+

18 декабря 12:00 большой зал
«Снежная королева»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

18 декабря 18:00 большой зал
«Брызги шампанского»
Ансамбль духовых инструментов «Сибирский брасс»
и Ольга Осипова
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 12+

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