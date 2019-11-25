Пневмонию не разглядела и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска

Заболевшая после приема по собственной инициативе сделала снимок, который показал наличие воспаления легких. Она поехала в пульмонологию, где ее госпитализировали. Заведующий поликлиникой ведет проверку.

Фельдшер в поликлинике №2 Бердска поставила диагноз без пациента

Не увидела пневмонию и поставила диагноз без присутствия больной фельдшер в поликлинике №2 Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала 22 ноября сама пациентка Ольга Агеева попавшая в неоднозначную историю. Ольга пришла на прием в больницу на БЭМЗе 21 октября, где ее принял не терапевт, а фельдшер Котехова.

— Я пришла с температурой и сильным кашлем. Я рассказала, что у меня болеет ребенок пневмонией. Также болели несколько детей из класса ребенка и их родители пневмонией, на тот момент 6 человек. Я просила обратить на это внимание. Но Котехова послушала меня и сказала, что легкие чистые. Поставила мне диагноз ОРВИ и сказала прийти на прием 28 октября, — подчеркнула Ольга.

Через два дня, 23 октября, Ольге стало еще хуже и она сходила сделала снимок. С ним она обратилась в пульмонологическое отделение города Бердска, где ее сразу приняли и госпитализировали. Принимала Измайлова Любовь Георгиевна. Через несколько дней к ней в отделение поступили на лечение бабушка и мама одного из одноклассников ребенка. Заболевших уже стало 9 человек. В то время как Ольга лежала в стационаре, ее 10-летний ребенок лежал в детском отделении. Ольга была возмущена тем, что ей поставили неверный диагноз или не назначили сильно лечение, чтобы предупредить пневмонию.

Ольгу выписали 14 ноября. 20 ноября девушка пошла в поликлинику №2 и обнаружила в своей карточке запись фельдшера Котеховой о том, что Ольга была на приеме 28 ноября и полностью выздоровела.

— Она написала в карточке, что вроде как я была на приеме и полностью выздоровела. В то время как я лежала с пневмонией в поликлинике. Если бы меня не положили в больницу, я бы никак не смогла доказать, что не была на приме, — рассказала Ольга Агеева.

Об этой ситуации она сообщила в тот же день заведующему Владимиру Карамушко. Он ответил, что в поликлинике нехватка кадров, и фельдшеры очень важны. «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич отметил, что необходим официальный запрос, но кратко сказал, что идет разбирательство.

— С фельдшера взята объяснительная. Будем разбираться, — ответил Владимир Карамушко.

На вопрос, есть ли признаки эпидемии вируса с серьезными осложнениями в виде пневмонии, Владимир Карамушко отметил, что таких признаков нет.

— Пневмония — это не инфекционное заболевание. Это осложнение бывает и после гриппа и поле ОРЗ, — сказал Владимир Николаевич.

Массового заболевания пневмонией нет, подчеркнул Карамушко.

В министерство здравоохранения Новосибирской области направлен официальный запрос «Курьер. Среда. Бердск» с вопросами:

— На каком основании в поликлинике ведут прием фельдшеры вместо врачей?

— Какое наказание понесла Котехова за поставленный ложный диагноз?

— Почему скрывается информация о том, что в Бердские участились случаи заболеваний пневмонией?

— Сколько человек в Бердске заболели пневмонией в октябре и в ноябре 2019 года?

— Есть ли признаки эпидемии вируса, вызывающего осложнения в виде пневмонии?

Как только будут получены ответы, будет опубликовано продолжение.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», фельдшеры вместо терапевтов принимают пациентов в поликлинике №2 Бердска. Также массовое заболевание пневмонией среди школьников обнаружили частные клиники Бердска.