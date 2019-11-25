За вашей квартирой могут прийти: за должников расплатятся близкие родственники

Попытки взыскать долги с родственников должников предпринимаются регулярно

У близких и родственников должников могут начать забирать имущество. Это станет возможным, если Верховный суд примет соответствующие решения. По одному из дел «РН-Востокнефтепродукт» («дочка» Роснефти) требует привлечь к субсидиарной ответственности наследников руководителя компании-банкрота. А по другому делу Федеральная налоговая служба – жену и сыновей гендиректора обанкротившегося общества, рассказали «»Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Супруги и дети ответят за доведение должников до банкротства

В кассационных жалобах, поданных в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда, заявители требуют привлечь к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства не только контролирующих лиц компаний-должников, но и тех, к кому перешло их имущество. В частности, супругов и детей. Заседания коллегии по экономическим спорам по указанным делам назначены на 9 и 16 декабря, соответственно.

«Дочка» Роснефти обратилась в судебную коллегию по экономическим спорам после того, как суд первой инстанции посчитал, что наследники не должны возмещать убытки в порядке субсидиарной ответственности. Суды апелляционной инстанции и округа согласились с данным выводом, указав, что субсидиарная ответственность перед кредиторами за доведение до банкротства является дополнительной и не может применяться в рассматриваемом случае.

ФНС России мотивировала свои претензии к супруге и сыновьям бизнесмена тем, тот в конце 2017 года безвозмездно передал им принадлежащее ему дорогостоящее имущество по договору дарения. Речь идет о восьми объектах недвижимости и двух автомобилях, которые были приобретены с помощью выведенных активов. По мнению налоговиков, указанные лица должны выплатить компенсацию в размере стоимости подаренного имущества.

Избежать ответственности по долгам банкротов станет невозможно

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет признавать недействительными сделки банкротов. Например, при неравноценном встречном исполнении обязательства другой стороной сделки и предпочтении, оказанном отдельному кредитору или иному лицу при ее совершении. Однако в данном случае речь идет о наследовании и дарении имущества родственникам руководителей должников.

Попытки взыскать долги с родственников должников предпринимаются регулярно. Привлечь их к субсидиарной ответственности можно в случае, если их признают контролирующими лицами организацию-банкрота. Но одного родства недостаточно. Какой будет позиция Верховного суда пока не ясно. Если жалобы будут удовлетворены, то избежать ответственности по долгам компаний-должников детям и супругам станет невозможно.

Напомним, что совсем недавно Конституционный суд допустил изъятие в доход государства имущества у лиц, знакомых с чиновниками и членами их семей, указанными в законодательстве о контроле за расходами госслужащих. Как разъяснил суд, конфискация имущества возможна в том случае, если человек не сможет доказать законность его приобретения. Фактически это делает возможным его изъятие у любых граждан.

Практику конфискации имущества планируют радикально расширить

Госдума решила не оставаться в стороне и готовит законопроект, который позволит изымать полученные нелегальным путем средства по аналогии с разъяснением Конституционного суда. В частности, предлагается конфисковать имущество у родственников наркодилеров, если оно имеет нелегальное происхождение. Иными словами, если они докажут законность приобретения имущества, оно будет изъято в доход государства.

На 2019 год в бюджет были заложены доходы на 76,7 млрд рублей от штрафов, санкций и возмещения ущерба государству. Поправки, внесенные в бюджет в ноябре месяце этого года, повысили план по сбору взысканий с лиц, виновных в совершении преступлений, в связи с увеличением количества судебных решений о взыскании штрафов по уголовным делам и возмещения ущерба до 709,4 млн рублей.

С учетом этого, можно утверждать, что власти готовятся радикально расширить практику конфискации имущества у лиц, которые подозреваются в совершении правонарушений. При этом изымать имущество в доход государства правоохранители смогут не только у непосредственных правонарушителей, но и у их близких родственников. Вот только будет ли при этом соблюдена законность?..